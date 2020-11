Kein großer Wurf: Das Asterix-Album „Der goldene Hinkelstein“

Der Karnutenwald ist für Gallier ein gefährliches Gehölz, das weiß man, seit Druide Miraculix dort von den Römern verschleppt wurde. Dass so eine Entführung aber auch gute Seiten haben kann, zeigt sich, weil jetzt auch noch Barde Troubadix im Unterholz abhandenkommt. Streng genommen ist das ein längst verjährtes Verbrechen, dokumentiert wird es erst jetzt im neu erschienenen Bändchen „Der goldene Hinkelstein“.

Historisches Asterix-Material aus den Federn von Albert Uderzo und René Goscinny

Das historische Asterix-Material stammt schon aus dem Jahr 1967. Und wirklich aus den Federn der Asterix-Väter Albert Uderzo und René Goscinny. Womit die augenfälligsten Pluspunkte genannt wären.

Beim „Goldenen Hinkelstein“ handelt es sich keineswegs um einen genialen, lang verschollenen Comicband, sondern um das Script eines alten Schallplatten-Hörspiels, das damals mit einigen Illustrationen im Beiheft herauskam – schnell vergriffen, aber vermutlich aus guten Gründen nie wieder aufgelegt.

Am Ende aber bleiben zu wenige, übermäßig vergrößerte Zeichnungen mit wenig Text

Die liebevoll restaurierten Zeichnungen aus dem Beiheft der raren Rille erreichen durchaus den gewohnten Standard, doch wirken fast alle so, als wären sie aus anderen Abenteuern geklaut. Was genauso für die Story gilt. Und die Gags? Immerhin finden sich (dem Übersetzer Klaus Jöken sei’s gedankt) ein paar lustige Römernamen wie General Eucalyptus und Zenturio Eidescolumbus. Auch einige der Lieder, welche die Barden bei dem Sangeswettstreit im Karnutenwald zum Besten geben, sind federleichte Oldie-Parodien („Hätt ich einen Hammer“, „Wochenend und Hinkelstein“). Am Ende aber bleiben zu wenige, übermäßig vergrößerte Zeichnungen mit wenig Text – hier wurden Seiten geschunden, um auf das Standard-Format eines Asterix-Albums zu kommen. Der „Goldenen Hinkelstein“ mag gern zur Zier im Regal stehen – aber für einen großen Wurf taugt er nicht.

Goscinny/Uderzo: „Der goldene Hinkelstein“, 48 Seiten, broschiert 6,90 €, gebunden 13 €.