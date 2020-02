Kein Skandal: „Lulu“ am Düsseldorfer Schauspielhaus

Gilt Weiß gemeinhin als Farbe der Reinheit, ist es hier eindeutig fehl am Platz. Weiß die Wände, weiß die Kleider der Frau, die mit den Händen in den Taschen gelangweilt ihre Kreise zieht. Ein lustiger Hopser, ein Grinsen - Posieren für den Saal. Rund drei Stunden später gleicht die Bühne einem Schlachtfeld. Als da wären: ein vom Schlag hingeraffter Goll, ein erhängter Schwarz, ein erschossener Schön - Graffiti („A body is a battleground“), literweise Farbe, verspritzt als Blut, Malerei, Getränk.

#Metoo und die Folgen haben der Theaterwelt schon einigen Nachhall beschert. Jetzt auch im Düsseldorfer Schauspielhaus: Regisseurin Bernadette Sonnenbichler erklärt Frank Wedekinds „Lulu“ zur gefühlskalten, infantilen, albernen Schlampe und zieht den Männern dabei reihenweise die Hosen aus. Ergebnis ist ein überraschend nackiger Abend, in jeglicher Hinsicht.

Wedekinds ehedem zensierte „Lulu“ taugt kaum mehr zum Skandal

Auch wenn Wedekinds ehedem zensierte „Lulu“ in Zeiten des Privatfernsehens kaum mehr zum Skandal taugt – hier kann man durchaus von einem Versuch sprechen. Schales Ergebnis: ein flüchtiger Zuschauer im ersten Akt, leere Plätze nach der Pause. Am Ende blockweiser Jubel nach einem Selbstmord der Hauptfigur, der gekrönt wird von einer gottähnlichen Wiederauferstehung nebst Epilog über die Büchse des Pandoro, ja: Pandoro.

Was ist passiert? Theoretisch geht es um Wedekind, der Anfang des 20. Jahrhunderts seinen „Erdgeist“ und „Die Büchse der Pandora“ zusammenfasste. Er erzählt vom Straßenkind Lulu, einem triebhaften Mädchen, das mit Hilfe einflussreicher Männer aufsteigt und doch als Prostituierte in einem Kellerloch von Jack the Ripper ermordet wird, den sie zuletzt anfleht, über Nacht zu bleiben. Eine Geschichte über sexuelle Abhängigkeit und das, was sie möglich macht. Lulu treibt die Männer in den Wahnsinn; biegt sie um die Ecke, fallen die Hosen. Die Kindfrau ist Geliebte des Chefredakteurs Schön, der sie missbrauchte und mit Oberstaatsanwalt Dr. Goll verheiratet hat. Sie wird reiche Witwe, Muse des Künstlers Schwarz, Gattin des Regisseurs Alwa, Gräfin Geschwitz, eine Künstlerin, betet sie an. Man nennt sie Nelli, Eva oder Mignon, eine leere Projektionsfläche, traurig ist das.

Lieke Hoppe in der Titelrolle gibt alles, aber sie gibt auch nichts

Während von der Vorlage in Düsseldorf nicht viel übrig blieb, kommt die Figur der Lulu klar definiert daher. Sie ist eine Bitch, eine „Kreatur, der Abgrund und die totale Freiheit“. Tod und Teufel lassen sie kalt. Sie schwingt lieber selbstbestimmt Haar und Hüften und referiert Texte der feministischen Frauenliteratur.

Lieke Hoppe in der Titelrolle gibt alles, aber sie gibt auch nichts. Von den Männern um sie herum bleibt wohl absichtlich keiner im Gedächtnis, außer dem Musiker, der in einem Guckkasten für famosen Live-Jazz sorgt. Die übrigen: Traurige Gestalten namens Schön (Wolfgang Michalek), Schwarz (Florian Steffens) oder Alwa (Joscha Baltha), die immer wieder baumelnde Geschlechtsteile präsentieren. Wenn es irgendwo einen Männerbeauftragten geben sollte, wünscht man sich fast, er möge er sich erheben. Bekleidet bleibt Claudius Körber als Gräfin, ein Zwitterwesen, das an einem Seil baumelnd recht zweifelhaft die Gender-Debatte bedient („Dildo und Anus stellen Alternativen zur herkömmlichen Sexualität dar“).

Ein Stoff, der das Zeug zum Aufschrei hätte, wird verplempert

Das ist weder Feminismus noch sexuelle Freiheit, das ist Beliebigkeit. Und so beginnt man sich zu ärgern. Darüber, dass es einmal mehr um Effekte geht - dass der Hauptfigur jegliche Idee von Verletzlichkeit, Unschuld und Seele verweigert wurde. Und während ein Harvey Weinstein aktuell vor Gericht einem glimpflichen Ausgang entgegen zu sehen scheint, wird ein Stoff, der das Zeug zum Aufschrei hätte, verpimpelt, verblödet und verplempert. Das ist der wahre Skandal.