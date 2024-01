„Role Play“ mit Kaley Cuoco und Bill Nighy. Wer sich an starken Schauspielern freuen will, bekommt in der Action-Komödie ganz gut was zu sehen.

Essen Filmstarts: Ein „Big Bang Theory“-Star wird Auftragsmörderin, Michael Fassbender als Fußballtrainer. Und ein zauberhaftes Anime.

„Role Play“ im Kino: Kaley Cuoko aus „Big Bang Theory“ als Killerin

Frauen in harten Actionrollen begehen die gleichen Fehler wie die Kerle, weil sie geflissentlich die Regeln von Physik und Medizin ignorieren. Die jüngste Action-Protagonistin ist nun Kaley Cuoco. Sie kam im Nerd-Ensemble der Erfolgsserie „Big Bang Theory“ zu Ruhm und Geld. Jetzt hat sie sich – Langeweile oder Lust auf Abwechslung? – selbst ein Vehikel auf den Leib produziert, in dem sie eine Auftragsmörderin spielt, die in offiziell die liebende Ehefrau und Mutter von zwei kleinen Kindern ist. Oberflächlich führen Emma Brackett und ihr Ehemann Dave (David Oyelowo, für die Diversität) ein scheinbar ganz normales Leben. Nur hin und wieder ziehen sie Rollenspiele auf, um ihr Sexleben ein bisschen zu würzen. Bei einer solchen Aktion in einem Hotel tritt ein Gentleman (wunderbar: Bill Nighy) an sie heran, den Emma als Konkurrenten erkennt und kurzerhand ausschaltet; kein Bill Nighy mehr im Film. Der Rest ist die übliche Flucht vor scheinbar übermächtigen Gegnern. Annas Ziehmutter und Ausbilderin (Connie Nielsen) schaltet sich auch noch ein. Anna bringt alle um und muss sich anscheinend auch nicht sonderlich dafür anstrengen.

Kaley Cuoco und David Oyelowo in „Role Play“. Foto: Reiner Bajo

Es ist immer ein Problem, wenn ein Actionfilm auch romantisch und komisch sein will und selbst dann noch lockere Töne anschlägt, wenn es ums Töten geht. Kaley Cuoco hängt dabei sichtlich zwischen den Seilen. Sie ist irre gut, wenn sie sich ironische Dialoge mit Bill Nighy liefert. Aber ihr die verbissene Mordsöldnerin zu glauben, die auf Knopfdruck jede Situation beherrscht und alle Gegnerschaft ruckzuck tot macht, das fällt schwer. Und weil auch von der Regie des Franzosen Thomas Vincent nichts wesentlich Inspiriertes kommt, ist der Film zwar unterhaltsam anzuschauen, aber gleich danach vergisst man ihn schon wieder.

„Next Goal Wins“: Michael Fassbender als Fußball-Einheizer

1983 trat der Pazifikstaat Samoa dem Weltfußballverband Fifa bei – und verlor seither jedes Spiel. Damit sich das ändert, engagiert man den cholerischen Engländer Tom Rongen als Trainer. Der findet entnervend lockeren Sportsgeist vor und hat ansonsten vor allem mit seinen Charakterdefiziten zu kämpfen.

Zähne zeigen mit ein bisschen viel Shakespeare-Anspruch: Michael Fassbender als Thomas Rongen in dem Film „Next Goal Wins“, der am 4. Januar in die Kinos kommt. Mit klassischen Motivationsmethoden kämpft er als Trainer gegen die Disziplinlosigkeit der exotischen Truppe. Foto: Hilary Bronwyn Gayle / epd

Man weiß trotzdem sehr schnell, welchem Kurs der neue Film des hoffnungslos überschätzten Taika Waititi (Drehbuch-Oscar für 2020 für „Jojo Rabbit“) folgen wird. Die Story ist ein altes Comedy-Schlachtross, dessen optimistische Story vom enthusiastischen Außenseiter hier noch einmal gnadenlos unoriginell durch die Arena getrieben wird. Michael Fassbender ist auch keine Hilfe, weil er die Rolle des harten Trainerknochens mit dem Ernst eines tragischen Shakespeare-Helden angeht. Wirklich, dieser Film hat ganz andere Dinge nötig als ein Tor.

„Der Junge und der Reiher“: Japans Anime-Altmeister Miyazaki in großer Form

Mahito hat im Pazifikkrieg seine Mutter verloren. Nun rebelliert er gegen die neue Verlobte seines Vaters. Eines Tages fällt ihm auf, dass ihn ein Reiher verfolgt. Das menschenähnliche Wesen behauptet, dass Mahitos Mutter lebt. Der Beginn eines Abenteuers, das den Jungen in eine andere Welt katapultiert. Mit seinem neuen Anime legt der 82-jährige japanische Altmeister Hayao Miyazaki („Wie der Wind sich hebt“) sein letztes Zauberwerk vor.

„Der Junge und der Reiher“ – ein Film wie ein Vermächtnis. Denn der nun 82-jährige Altmeister des Anime, Hayao Miyazaki, hat ihn gemacht – obwohl er dem Genre eigentlich Lebewohl gesagt hatte. Foto: Studio Ghibli

Eigentlich wollte sich Myazaki, Mitgründer des Ghibli Animationsstudio, schon vor zehn Jahren verabschieden. Doch jetzt bringt er doch noch einen Film ins Kino. Das Ergebnis ist für zwei Golden Globes nominiert: für den besten Animationsfilm und die beste Musik.

Beides zu Recht, schon wegen Myazakis altmeisterlicher Kunst: diesem Stil, der nie aufdringlich ist, sondern gedämpft, subtil und elegant. Es geht um Trauer und Abschied, aber auch um Hoffnung. Auf seiner Reise begegnet Mahito Gestalten wie menschenfressenden Sittichen. Er findet Verbündete in Schutzpüppchen und starken Heldinnen. Und er trifft einen alten Mann, der das Schicksal der Welt in seinen Händen hält. Jetzt sucht er einen Nachfolger.

Einiges ist rätselhaft, Myazaki macht es seinem Publikum nicht leicht. Trotzdem geht man beseelt hinaus. Ein leiser, würdiger Abschied, weise und betörend schön.

