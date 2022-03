Kit Armstrong & Co. – Klassik-Größen auf Visite im Revier

Essen. Großes Star-Aufgebot zwischen Duisburg und Dortmund: Zu Gast sind Kit Armstrong, Anne Schwanewilms, Andreas Ottensamer und Maximilian Hornung.

Es ist gute Sitte, dass die Orchester unserer Region Solo-Konzerte mit namhaften Gästen besetzen. In der nächsten Woche haben wir allerdings von Duisburg bis Dortmund ein Star-Aufkommen, das einen Extra-Ausblick lohnt.

Beginnen wir an der Grenze zu Westfalen. Dortmunds Philharmoniker begrüßen mit Kit Armstrong eine der originellsten Pianistenpersönlichkeiten unserer Zeit. Physik, Chemie, Spitzenküche – das läuft alles noch so nebenbei im Falle des einstigen Wunderkindes aus Kalifornien. In Dortmund spielt Armstrong Tschaikowskys berühmtes Klavierkonzert Nr 1. Mussorgskys „Bilder einer Ausstellung“ malt danach das Orchester. (15./16.3, 20h, Karten ab 19€). Den Programmtitel strich man am Dienstag allerdings: „Mütterchen Russland“.

In Essen begrüßen die Philharmoniker mit Andreas Ottensamer den erfolgsverwöhnten Soloklarinettisten der Berliner Philharmoniker. Wir wiederholen an dieser Stelle mal nicht das einstige Hallo um oberkörperfreie Posings. Der ungebrochen smarte Wiener interpretiert in der Philharmonie gewohnt seriös Brahms’ erste Klarinettensonate – in Luciano Berios Orchesterfassung. Dann wird es opernhaft sakral: mit Rossinis herrlicher „Stabat Mater“ (17., 18.3, 20h, Karten ab 21€), natürlich ohne Ottensamer.

Ein Sopran auf den besten Podien der Welt

Star-Sopranistin Anne Schwanewilms. Foto: Oliver Mengedoht / FUNKE Foto Services

Einst Resser Floristin, seit 25 Jahren ein Sopran auf den besten Podien der Welt: Das ist . Die gebürtige Gelsenkirchenerin adelt nächste Woche gleich drei Konzerte der Neuen Philharmonie Westfalen. Die schweren und überaus sinnlichen Düfte der Sommernächte von Hector Berlioz besingt Schwanewilms in „Les nuits d’été“. Man muss kein Prophet sein, um den Auftritt schon jetzt Ereignis zu nennen. Die Philharmoniker umgeben ihn mit Debussy, Dukas und Reger. Zu hören in drei Städten (im MiR am 14., Ruhrfestspielhaus am 15., und Kamens Konzertaula am 16., ab 15€).

Und dann ist da noch . Wer mit 23 Solo-Cellist beim Symphonieorchester des Bayerischen Rundfunks wird, um später dann doch eine Einzelkämpfer-Karriere zu wagen, der bringt viel mit. In voller Bandbreite wird man den Künsten Hornungs in Duisburgs Mercator-Philharmonie lauschen können: in Elgars schillerndem Cellokonzert am 16. und 17.3. Die Philharmoniker halten Mendelssohns „Schottische“ bereit. Karten ab 17€, aber knapp!).

