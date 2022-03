Klangvokal Dortmund: Füllhorn der Stars und Stimmgewaltigen

Sir John Eliot Gardiner ist einer der Stars beim 2022er Jahrgang von „Klangvokal“ in Dortmund.

Dortmund. Mit einem Spitzenprogramm meldet sich Dortmunds Festival „Klangvokal“ 2022 zurück. Fans des Gesangs dürften üppig auf ihre Kosten kommen.

Müsste man der ewig lang scheinenden Durststrecke des kulturellen Lockdowns irgendetwas Gutes abringen, fände man es auf den aktuellen Spielplänen. Unsere Region wird geflutet mit Spitzenqualität. Jüngstes Beispiel: das Donnerstag veröffentlichte Programm von „Klangvokal“ 2022.

Altmeister John Eliot Gardiner (12.6) spielt mit seinen legendären English Baroque Soloists Bach, mit Tenor Lawrence Brownlee bittet ein Weltstar zur Belcanto-Gala (15.5). Sein Kollege Daniel Behle adelt das Operettenfest (28.5.), bei dem des Aaltos langjähriger Chef Stefan Soltesz am Dirigentenpult steht.

Und erst die Chöre, die die der Schönheit menschlicher Stimmen geltenden Dortmunder Festwochen zu Gast haben! Die Renaissance-Könner vom Tenebrae-Consort (17.5) kommen, Vox Clamantis (11.3.) – das mit Grammy-Ehren bedachte Ensemble aus Estland, La Compagnia del Madrigale und das weltweit gefeierte Originalklang-Orchester Il Pomo d‘Oro verneigen sich vor dem Wunderwerk Gesualdos (3.4). Letzteres wird ein szenisches Projekt mit Bühnenbild und Regie in der Marienkirche, womit „Klangvokal“ einmal mehr beweist, dass das Wertschätzen der Gesangskunst keine Disziplin für Konservative sein muss. Entdeckungen bleiben ohnehin ein Markenzeichen des jungen und erfolgreichen Festivals. Denn selbst Belcanto-Verrückte haben „Caterina Cornaro“ wohl noch nie live gehört; Donizettis vergessene Oper wird in nobler Besetzung am 11. Juni erklingen.

Weltmusik und Ausflüge in Jazz-Genre bleiben auch im neuen Jahrgang Konstanten des Programms, Und nach zwei Jahren der vielen Hoffnungen, Verschiebungen und immer wieder Absagen wünschen die Veranstalter sich auch das geliebte „Fest der Chöre“ wieder zurück: Chöre und Vokalensembles aus Dortmund und Umgebung erfüllen die ganze Stadt mit Gesang. Es soll am 18. Juni steigen.

Das komplette Programm gibt es unter www.klangvokal-dortmund.de

