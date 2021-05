Klavier-Festival Ruhr startet mit kostenlosen Live-Streams

Essen. Das Klavier-Festival Ruhr will ab 20. Juni Live-Konzerte mit Publikum bieten. Bis dahin gibt es ab dem 28. Mai Konzerte im Live-Stream, kostenlos.

Mit vier Konzerten beginnt das Klavier-Festival Ruhr ab dem morgigen Freitag. Ein Rezital von Anna Vinnitskaya mit Musik von Robert Schumann und Maurice Ravel, das ab 20 Uhr das Festival aus der Essener Philharmonie – ohne Live-Publikum – eröffnet, wird kostenlos als Live-Stream übertragen. Interessierte nutzen dazu den Link www.waz.de/klavierfestival.

Es folgen an den weiteren Freitagabenden um 20 Uhr die nächsten kostenlosen Konzert-Streams: am 4. Juni mit Lorenzo Soulès, der Isaac Albéniz‘ Iberia-Zyklus vorstellt; am 11. Juni mit Joseph Moog (Werke von Beethoven, Brahms, Schumann, Fauré, Liszt) und am 18. Juni mit Seong-Jin Cho mit Werken von Schumann, Szymanowski, Janáček und Chopin. Die Konzerte werden auch nach dem Live-Stream noch mehrere Tage abrufbar sein.

Evgeny Kissin, Elisabeth Leonskaja, Gabriela Montero, Igor Levit, Maria João Pires

Klavier-Festival Intendant Franz Xaver Ohnesorg ist zudem zuversichtlich, ab 20. Juni wieder Live-Konzerte mit Publikum anbieten zu können. Für die Konzert-Staffel bis zum 16. Juli kündigt das Festival auf der Internet-Seite www.klavierfestival.de 13 Konzerte mit Weltstars wie Evgeny Kissin, Elisabeth Leonskaja, Gabriela Montero, Igor Levit, Leif Ove Andsnes, Maria João Pires, Grigory Sokolov, Khatia und Gvantsa Buniatishvili, Arcadi Volodos und Hélène Grimaud an. In der Jazz-Line des Festivals kehrt Fred Hersch zurück; außerdem steht ein Liederabend mit Matthias Goerne und Seong-Jin Cho auf dem Programm. In Rheinberg tritt der Musikkabarettist Christoph Reuter auf.

Für alle dreizehn Konzerte sind ab sofort Kartenvormerkungen möglich. Über die „Warteliste“-Funktion auf www.klavierfestival.de/konzertkalender können Kunden sich für Konzertkarten vormerken. Sobald die einzelnen Saalpläne und die Besucherkapazitäten feststehen, beginnt der Verkauf für das jeweilige Konzert. Die auf der Warteliste eingetragenen Karteninteressenten erhalten eine Benachrichtigung per E-Mail und können 24 Stunden lang von ihrem Vorkaufsrecht Gebrauch machen. Nicht gebuchte Karten gehen in den allgemeinen Verkauf.

Die zweite Konzert-Staffel des Klavier-Festivals Ruhr 2021 ist für September und Oktober 2021 geplant – darunter wird eine Reihe von Konzerten sein, mit denen das Festival den legendären Pianisten Alfred Brendel nachträglich zu seinem 90. Geburtstag ehrt.

Immer wissen, was heute wichtig wird: Hier kostenlos für den täglichen WP-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur