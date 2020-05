Klopapier im Museum: Das Blatt hat sich gewendet

Eine Rolle Klopapier in einer Vitrine des LVR Industriemuseums Alte Papiermühle in Bergisch Gladbach. Zu sehen in der Ausstellung „Von der Rolle - Klo Papier Geschichten.“

Bergisch-Gladbach. Sch...egal oder Hamsterkauf-Objekt? Eine Ausstellung in NRW zeigt die Geschichte des Toilettenpapiers. Ihr sprechender Titel „Von der Rolle“.

Der Arbeitsplatz von Annette Schrick ist auch ein stilles Örtchen für sich: Das Museum „Papiermühle Alte Dombach“ versteckt sich kurz hinter Bergisch-Gladbach im idyllischen Bachtal. Doch Annette Schrick war trotz geschlossener Museumstüren gefragte Gesprächspartnerin. Ausgerechnet zum Start des Klopapierhamsterns eröffnete hier – eine Klopapierausstellung.

Der schöne Titel „Von der Rolle“ trifft ein wenig auch auf die Kuratorin zu. „Bei der Eröffnung habe ich noch gesagt, dass Klopapier ein kaum beachteter Alltagsgegenstand ist.“ Dann war sie als Expertin für die Mangelware plötzlich gefragt. „Dabei ist Klopapier ein echtes Regionalprodukt“, sagt sie. Weil voluminös und billig, lohnen sich Transporte über 500 Kilometer zwischen Produktion und Verkauf nicht.

Dass alle hamsterten, erklärt sich Annette Schrick damit, dass die Menschen gern wenigstens über die Produkte des eigenen Körpers die Kontrolle haben wollen. Und dass man auf Krankheiten intuitiv mit intensivem Hang zur Hygiene reagiert. „Doch es war auch ganz schön schwer, Ausstellungsstücke aus der Vergangenheit zu bekommen.“ Denn wer bewahrt normalerweise unbenutztes Klopapier auf?

Aber hinein in die Ausstellung: Die hat ein Happy-End, dass sie nun wieder für alle zu sehen ist. Das heißt: Für maximal acht Personen gleichzeitig. Immerhin: Die Sitzplätze auf den Keramiken im ersten Raum wären weit genug auseinander, um sich niederzulassen. Zu bestaunen sind auch kostbarste Brautkleider eines Kunst-Leistungskurses aus Wildeshausen: Sie haben aus Klopapier Kleider erschaffen, die nun Schaufensterpuppen zieren.

Das erste Klopapier: mit Hanf und Aloe

Zudem gibt es drei bis fünf Lagen Lernstoff zum Zellstoff: Das Klo samt Papier, erfahren wir im gekachelten Gang mit Kabinen, ist eine junge Erfindung aus England. Königin Elisabeth I hatte 1582 einen geschlossenen Raum (closed – Klosett) mit Wasseranschluss.

Doch ehe das gewöhnliche Volk mehr als Nachttopf und Grube hatte, musste die Kanalisation her, die in den Großstädten Ende des

19. Jahrhunderts eingeführt wurde. Und mit Wasser und WC wuchs vor gut 120 Jahren das Hygienebewusstsein. Die Menschen mochten nicht mehr mit Gras, Stroh, Moos wischen. Auf der Weltausstellung in London konnten sie 1851 gegen einen Penny Gebühr zum ersten Mal ein Wasserklosett benutzen. Der distinguierte Engländer erkundigt sich noch heute gern, wo er einen Penny springen lassen kann.

Selbst Zeitungspapier gab es eher für die gebildeteren und wohlhabenderen WC-Besitzer. Klopapier war ein Medizinprodukt für Menschen, die unter Hämorrhoiden litten. Die erste Produktbeschreibung eines Herrn Gayetty von 1857 liest sich wie frisch aus dem Kosmetikkatalog für Hipster: Aus Hanf und mit Aloe versehen ist das edle Papier...

In Bergisch-Gladbach zeigt die Ausstellung „Von der Rolle“ die Geschichte des Klopapiers

Heute, so Schrick, geht es vor allem um die „temporäre Nassfestigkeit“ durch kationische, wasserlösliche Polymere. Ja, so viel Chemie geht uns am Allerwertesten vorbei: Klopapier ist solange fest, bis es mit Wasser in Berührung kommt, dann zerfällt es. Bei Küchenrollen ist es umgekehrt – daher führen diese zur Verstopfung im Leitungssystem.

Es war schon das Jahr 1879, als in der „Papierzeitung“ (gemeint ist der Inhalt, nicht das Material) eine Anzeige für „perforiertes Rollenpapier“ wirbt, das auch als „Closetpapier“ zu gebrauchen sei. 1907 gab es Klorollenhalter, auf denen der WC-Besucher die verdauungsfördernde Zigarre ablegen konnte, wenn er die Hände doch kurz für etwas anderes brauchte.

Insofern ist ein gewisser Hans Klenk aus Schwaben etwas hinten dran, als er 1928 sich Hakle abkürzt und sein Papier auf die Rolle bringt, das in Düsseldorf-Reisholz produziert wird, als WCs binnen weniger Jahrzehnte zum Standard werden. Sein Unternehmen erfindet „SuperVlaush“ und feuchtes Papier, schon 1958 wird das Tissue-Papier erfunden, deutlich weicher als das vorher verwendete Krepp. DDR-Bürger mussten aufs Tissue-Papier bis zur Wende warten. Auch für Bundesbahnfahrgäste dauerte der Fortschritt ähnlich lange…

Kein Wunder, dass es bereits um die Jahrhundertwende für Bahnkunden ein Reiseset gab mit Seife, Handtuch, Desinfektionstüchlein und Klopapier. Könnte sein, dass das in unseren Zeiten bald wieder eine Rolle spielt.

Zu sehen bis Februar 2021, aktuelle Infos gibt es unter: industriemuseum.lvr.de