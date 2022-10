Kunstexperten entdecken verstecktes Bild von Fernand Léger

Den Haag. Der geheime Fernand Léger: Auf der Rückseite eines Gemäldes haben Fachleute nun ein weiteres, bislang verstecktes Werk des Malers entdeckt.

Kunstexperten in den Niederlanden haben ein bedeutendes Werk des französischen Malers Fernand Léger (1881-1955) entdeckt, das sich mehr als einhundert Jahre auf der Rückseite eines anderen Léger-Gemäldes verbarg. Das bislang unbekannte Werk mit dem Titel „Rauch über den Dächern“ stamme mutmaßlich von 1911 oder 1912 und befinde sich auf der Rückseite des Gemäldes „14. Juli“, das ein Jahr später entstanden sei, teilten Konservatoren des Studio Redivivus in Den Haag mit. Das Bild wies bei seiner Entdeckung leichte Schäden auf und war mit einer klebstoffähnlichen Schicht bedeckt.

Den Experten zufolge offenbart es einen „Wendepunkt“ im Werk des kubistischen Malers Léger, der zur gleichen Zeit in Paris lebte wie Picasso. „Das ist wirklich eine Entdeckung“, sagte Gwendolyn Boeve-Jones, Chefin des Studio Redivisus. Die Fachleute gehen davon aus, dass das Gemälde Teil einer Serie ist, in der Léger den Blick aus seinem Atelier über die Dächer von Paris bis zur Kathedrale Notre-Dame festhielt und sein Augenmerk vor allem auf den aus den Schornsteinen aufsteigenden Rauch richtete. Nach Angaben des niederländischen Kunsthistorikers Sjraar van Heugten waren noch sieben Gemälde aus dieser Serie erhalten.

Vor rund 110 Jahren beginnt die Geschichte

Die Geschichte des Bildes begann vor rund 110 Jahren, als der Künstler das Gemälde „14. Juli“ seinem Freund Marc Duchêne 1912 oder 1913 zur Hochzeit schenkte. Duchêne starb im Ersten Weltkrieg, das Gemälde blieb im Besitz seiner Familie, wurde aber wegen der damit verbundenen „traurigen Erinnerungen“ nie ausgestellt. Schließlich wurde es 1999 an die private Kunststiftung Triton Collection verkauft, in deren Besitz es immer noch ist.

Die Stiftung entdeckte Spuren einer Restaurierung, die mutmaßlich in den 1990er-Jahren vorgenommen wurde. Unklar blieb, von wem. Das Geheimnis um die Rückseite des „14. Juli“ blieb weiter bestehen. 2016 gaben die Eigentümer eine Untersuchung in Auftrag. Boeve-Jones, die am Rijksmuseum in Amsterdam arbeitete, bevor sie ihr eigenes Studio eröffnete, begann mit ihrer Detektivarbeit. Gleichzeitig entdeckten Experten unter der dicken Schicht Formen und Farben.

Ein neuer abstrakter, bunter Stil

Nicht nur die Entdeckung des Gemäldes an sich sei sehr interessant, sondern auch die Rolle, die es in Légers Karriere mutmaßlich einnehme, sagte Boeve-Jones. Es markiere den Übergang zwischen den frühen, dunkleren Arbeiten hin zu einem abstrakteren und bunteren Stil. Es wird nun vom 19. November bis 2. April im Kröller-Müller-Museum in den Niederlanden ausgestellt und soll in einer Vitrine präsentiert werden, die beide Seiten der Leinwand zeigt.

