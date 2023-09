Kunstraub aus Museum in Köln - Diebe brechen Fenster auf

Köln. Bisher Unbekannte haben in der Nacht zu Mittwoch wertvolle Exponate des Museums für Ostasiatische Kunst gestohlen. Fahndung nach zwei Männern.

Aus dem Museum für Ostasiatische Kunst in Köln haben Einbrecher wertvolle Exponate aus Vitrinen gestohlen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Zur Höhe des Schadens machten die Ermittler zunächst keine Angaben.

Nach ersten Erkenntnissen hebelten Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch ein Fenster des Museums auf. Ein Mitarbeiter des Museums sei gegen Mitternacht durch laute Geräusche an der Vorderseite des Gebäudes auf den Einbruch aufmerksam geworden. Er habe zwei Männer gesehen.

Kunstraub in Köln: Täter hatten Lieferdienst-Rucksack dabei

Die mutmaßlichen Täter werden auf 25 bis 30 Jahre und 40 bis 50 Jahre geschätzt. Der jüngere soll eine Basecap auf dem Kopf getragen haben, seine Haare sind schulterlang. Der Ältere habe einen grauen, eckigen Rucksack getragen, „wie ihn Lieferdienste nutzen“, heißt es im Fahndungs-Aufruf der Polizei.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizei in Köln erbeten, Telefonnummer 0221/229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de

Das Museum für Ostasiatische Kunst liegt am Aachener Weiher im inneren Grüngürtel Kölns im Stadtteil Lindenthal und in Nachbarschaft zum Hauptgebäude der Universität zu Köln. Es war bei seiner Eröffnung im Jahr 1913 nach eigenen Angaben das erste Spezialmuseum seiner Art in Europa und beherbergt „die bedeutendste Sammlung von Kunst aus China, Korea und Japan in der Bundesrepublik.“

Details zu den gestohlenen Kunst-Objekten und zur Schadenshöhe gab es bei der Stadt Köln am Mittwochmittag noch nicht.

(Red./mit dpa)

