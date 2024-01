Lars Haider, Chefredakteur des „Hamburger Abendblatts“, das zur Funke-Mediengruppe gehört – und Krimi-Autor mit „Einer muss den Job ja machen“: Er stellt sein Buch in der Essener Funke-Zentrale vor. Gäste sind willkommen.

Buchvorstellung Lars Haider präsentiert seinen Hamburg-Krimi in Essen

Essen. Ein Hamburg-Krimi aus der Feder des Chefredakteurs vom „Hamburger Abendblatt“: Lars Haider stellt sein Buch in der Funke-Zentrale vor.

Hamburg im Jahr 2017: Die Elbphilharmonie wird Anfang des Jahres eröffnet, später spielen die Rolling Stones im Stadtpark, beim G20-Treffen hatte das Schanzenviertel gebrannt – und Lukas Hammerstein kann nicht mehr. Der Reporter hat das ganze Jahr durchgearbeitet und freut sich auf ein Sabbatical. Wenn nur Dackeldame Finchen nicht wäre, die Lukas aufgenommen hat, ohne zu wissen, dass der Hund einen kleinen Schaden hat …

Und es kommt noch schlimmer: Ein Journalist wird ermordet, die Polizei ist ratlos. Lukas bleibt keine Wahl, denn: „Einer muss den Job ja machen“ – wie es in einem Song seines guten Freundes Udo L. aus H. heißt.

Lesung am 22. Februar

So beginnt der Hamburg-Krimi von Lars Haider, dem Chefredakteur des Hamburger Abendblatts. Haider stellt seinen Roman am Donnerstag, 22. Februar, in der Essener Funke-Lounge hoch oben über dem Limbecker Platz vor – und Sie können den Krimi-Autor exklusiv treffen. Moderiert wird die Lesung von Tobias Korenke, Sprecher der Funke Mediengruppe. Einlass ist ab 18 Uhr, die Lesung beginnt um 18:30 Uhr. Wer kommen möchte, kann sich hier anmelden:

www.funkemedien.de/lesung

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur