Laurenz Berges’ liebevolle Bilder von traurigen Revierszenen

Es sind wahrlich keine Postkartenschönheiten, die Laurenz Berges (54) da in den vergangenen zehn Jahren in Duisburg mit seiner Großbildkamera abgelichtet hat. Aber wie denn auch? Bruckhausen, Marxloh, Beeck, der Hafen, Wedau: Dem Düsseldorfer Fotografen ging es darum, dort eine Welt festzuhalten, die im Untergang begriffen ist. Ecken der Stadt, in denen die wirtschaftliche Talfahrt die Zeit stillstehen ließ für fast ein Vierteljahrhundert, wie der Buch- und Serien-Titel „4100 Duisburg“ bezeugt.

Wobei der Fotograf zu dem Titel kam, weil ihm die alte Postleitzahl der Stadt „ästhetisch“ so viel besser gefiel als der neue Zahlensalat mit fünf Stellen. Und sie stammt aus jener Nachkriegszeit, in der Duisburg noch das höchste Bruttosozialprodukt pro Kopf in der ganzen Republik vorzuweisen hatte – was sich inzwischen fast umgekehrt hat.

Heinz Liesbrock und Thomas Weski kuratierten Laurenz Berges

Und Laurenz Berges hat eine, vielleicht sogar die einzig angemessene Bildsprache für die „weniger gelungenen Seiten des Strukturwandels“ gefunden, wie Dr. Heinz Liesbrock das Thema dieser Serie bezeichnet; der Direktor des Museums Quadrat hat gemeinsam mit dem renommiertesten deutschen Foto-Fachmann Thomas Weski die Berges-Ausstellung für sein Haus kuratiert, wo sie am Sonntag eröffnet wird. 54 Bilder in häufig wechselnden Formaten vom gigantischen Rhein-Panorama mit tiefhängender Wolke vor hellem Horizont bis hin zu Klingelschildern, auf denen schon lange keine Namen mehr stehen.

Riss-Landschaften, die wie Höhlenmalerei auf eine Wand geworfen wirken, Klingelschilder, auf denen schon lange keine Namen mehr stehen. Vernagelte, verschraubte Türen, letzte Tapetenfetzen an einer kahlen Wand, im Dämmer gehalten von einer jahrzehntealten Gardine und immer wieder die unwahrscheinlichsten Farbkombinationen – moosgrüne Kacheln links, altrosa Rohputz rechts, hier zwei weiße Fliesenquadrate, dort ein angeschmorter Lichtschalter im selben Format. Ja, man muss sich einlassen auf die Bilder von Laurenz Berges, und dann sieht man auch, dass über der längst verlassenen Armada von Garagen dicht an dicht das Sonnenlicht aufblitzt. Er hat das in der Sommer-Dämmerung aufgenommen, anderes im diffusen Licht. Und die vor Elend ganz schmutzigen Hände eines im Dreivierteldunkel – Berges’ Bilder sind dezent und keine Denunziationen. Genau wie der Kronleuchter mit Elektro-Kerzen vor lichtgleißenden Fenstern – eine liebevolle Ode an den Gelsenkirchener Barock, mitten im Hotel Grunewald.

Die Hoffnung ist grün und bleibt leise

Berges arbeitet ausschließlich mit natürlichem Licht, was bedeutet, dass seine Kamera mitunter eine halbe Minute Belichtungszeit benötigt. Das, so der Fotograf, sei auch der Grund, warum sich so selten Menschen auf seinen Bildern finden. Immerhin, das Eröffnungsbild der Ausstellung, auf dem zwei moosgefärbte Gartenstuhlklassiker aus Plastik und ein heftig abgeschabter Tisch so wirken, als würden auch sie bald vom dschungelhaften Grün, das rechts und links bereits die grauen Hauswände und sogar ein halbes Fenster erobert hat, überwuchert. Die Hoffnung, sie bleibt leise in diesen melancholisch-liebevollen Bildern einer Welt im Untergang.

Laurenz Berges: „4100 Duisburg. Das letzte Jahrhundert“. Museum Quadrat, Im Stadtgarten 20. Bis 3. Mai 2020. Geöffnet: Di-Sa 11-17 Uhr, So 10-17 Uhr. Eintritt: 8 Euro, erm. 6 Euro. Für Bottroper freitags Eintritt frei. Der herausragend gut gedruckte Katalog (Koenig Books) hat 166 Seiten und kostet 48 Euro. Führungen: 16. Februar, 1., 15. und 29. März, 19. April, 3. Mai, jew. 15 Uhr (+ 2 Euro zum Eintritt); Kurzführungen: 27. Februar und 26. März, jew. 12.30 Uhr (30 Min., kostenlos).