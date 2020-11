Leitfaden verrät, welche Trump-Bücher wir lesen sollten

Der aus Peru stammende Carlos Lozada ist Sachbuch-Kritiker der „Washington Post” und hat der Welt gerade einen außerordentlich wertvollen Dienst getan, der ihm (nach der Premiere 2019) wieder einen Pulitzer-Preis eintragen müsste.

Lozada hat eine Herkules-Aufgabe auf sich genommen; wobei Herkules in diesem Fall ein bewundernswerter Masochist gewesen sein muss. Für sein just erschienenes Werk „What Were We Thinking? - A Brief Intellectual History of the Trump Era” hat der Autor über 150 (einhundertfünfzig!) Bücher gelesen, die sich mittelbar und unmittelbar um Donald Trump drehen.

Publikationen, die regelmäßig Bestsellerlisten anführen

Um einen Mann also, der stolz-bekennender Nicht-Leser ist und, um es mit Hanns Dieter Hüsch selig zu sagen, nichts weiß aber alles erklären kann. Trumps Katapultierung aus der Welt der Hütchenspielerei mit Immobilien und Images in die Machtzentrale der Vereinigten Staaten hat, welche Ironie, Regalmeter von Publikationen ausgelöst, die regelmäßig Bestsellerlisten anführen und Verlegern wie Autoren gute Ernte bescheren. Sie handeln von der durch Trump spürbar gestiegenen Angst um das Ende von Wahrheit, Anstand und Demokratie; und dem Abgleiten derselben ins Niemandsland des Autoritären. Sie handeln aber auch von der Götzenverehrung für einen Systemsprenger, der seit nunmehr vier Jahren versucht ist, Amerika zurück in die Zukunft des weißen, nationalistisch nach innen gekehrten Mannes zu führen.

Muss, wer all das liest, nicht verzweifeln? Carlos Lozada hat bei der Lektüre weder den Verstand verloren noch ist etwas von Alpträumen oder Wesenseintrübungen bekanntgeworden. Stattdessen kommt der Autor, den eine angenehme Grundfröhlichkeit umgibt, zu einem Befund, der ernüchternd wirkt: „Viele Bücher über die Trump-Ära sind eher reflexartig als durchdringend, mehr posierend als bohrend, mehr selbstgerecht als richtig, mehr drauf fixiert, die täglichen Verfehlungen des Mannes im Oval Office anzuprangern - das ist nicht normal! - als deren Bedeutung einzuschätzen.”

„Erhöhtes Risiko” und „A Time to Build” unter den Favoriten

Lozada hat Lieblinge. „Erhöhtes Risiko” von Michael Lewis, das vom Ehepaar Obama für Netflix verfilmt wird, gehört mit seiner stillen Bewunderung für unbestechliche Staatsdiener ebenso dazu wie das das tiefschürfende „A Time to Build” von Yuval Levin, dem Herausgeber der Zeitschrift „National Affairs”. Oder das 2017 erschienene Timothy-Snyder-Grundsatzwerk „Über Tyrannei”, in dem der Name Trump nicht einmal erwähnt wird. Auch wenn es dem Professor für Osteuropäische Geschichte und Holocaust-Forschung an der Universität Yale ausschließlich um ihn geht.

Auf der Gegengeraden der beschämenden Fehlurteile der Ära Trump stolpern Bücher von Hugh Hewitt, einem sehr blassen Radio-Talker, und der gelegentlich angetrunken wirkenden Fox-News-Sirene Jeanine Pirro. Beide hat Lozada im Genre Kriecher/Lobhudler einsortiert. Hewitt träumte 2017 von einem Präsidenten, der das Wohl des ganzen Volkes in seinem Herzen trägt und „freudig” einer „Republik der Tugendhaftigkeit” vorstehen werde. Pirro beschimpft Trump-Verächter penetrant als „Wackadoos” und passt mit ihrem intellektuellen Niveau unter jeder Türritze durch.

Bücher aus der Rubrik „Chaos-im-Weißen-Haus”

Auch mit „Widerstands”-Literatur, in der gedanklich auf die Barrikaden gerufen wird, um die Ära Trump zu beenden, hat der Rezensent seine Schwierigkeiten. Daher bekommt die globale Umweltschützerin Naomi Klein genauso Kritiker-Gülle ab wie der in links-liberalen Kreisen verehrte Alt-Republikaner Rick Wilson, der Trump mit der Kodderschnauze bezwingen will. Bücher aus der Rubrik „Chaos-im-Weißen-Haus”, die Anfang 2018 mit dem Michael Wolff-Bestseller „Feuer und Zorn” ihren Anfang nahmen, finden bei Carlos Lozada nur selten Gnade. Denn Palastintrigen und Durchstechereien, danach noch in zig Büchern weiter ausbuchstabiert, wirken im Rückblick vor allem oft redundant.

Nach rund 260 Seiten dieses bisher einzigartigen und unbedingt lesenswerten Leitfadens zur Frage Welches-Trump-Buch-soll-man-lesen-um-zu-verstehen-was-sich-Amerika-dabei-gedacht-hat? ist das Fazit einleuchtend: Amerika hat nicht nachgedacht.