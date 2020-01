Schwelm. In die freie Theaterszene der Region kommt Bewegung. Das Leo Theater Schwelm will im Bereich Komödie eigene Akzente setzen

In die freie Theaterszene der Region kommt Bewegung. Das Leo Theater in Schwelm möchte in der Liga der Komödien zwischen Wuppertal und Dortmund mitspielen. „Wir erhalten immer wieder Anfragen von Schauspielern, daran merken wir, dass Künstler gerne bei uns auftreten“, beschreibt Geschäftsführer Andreas Winkelsträter die wachsende Bekanntheit der kleinen Bühne, die zuerst in Wuppertal und Ennepetal beheimatet war und seit 2017 im Schwelmer Ibach-Haus ihren Platz gefunden hat.

Komödie oder Boulevard sind die Königsdisziplinen des Theaters, denn Lachen macht viel Arbeit. „Wir versuchen, die Stücke so auszusuchen, dass für jeden Humor etwas dabei ist, von platt bis zum intelligenten Witz, wir möchten so viele Humorfacetten wie möglich anbieten“, unterstreicht Marc Neumeister, der künstlerische Leiter. Neumeister ist gut vernetzt in den Boulevardtheatern des Westens, er setzt Stücke auf den Spielplan, die auch bei den bekannten Profibühnen derzeit aktuell sind wie zum Beispiel „Die Niere“.

Regisseur, Darsteller und künstlerischer Leiter in Schwelm

Der 35-Jährige kommt aus Olfen und ist Diplom Film- und Fernsehwirt, hat aber schon während seines Studiums gemerkt, dass er vor die Kamera gehört und nicht dahinter. Seit 2013 wirkt er als festes Ensemblemitglied beim Leo mit; heute ist er als Regisseur, Darsteller und künstlerischer Leiter für das Profil verantwortlich.

176 Plätze fasst der Zuschauerraum in der früheren Klavierfabrik; bei Konzerten kann er auf 350 erweitert werden; 60 Besucher braucht das Haus mindestens, um die Unkosten zu decken. Die Auslastung ist längst keine Zitterpartie mehr. 145 Abonnenten gibt es, in der Spielzeit 2018/2019 zählte man erstmals mehr als 10.000 Gäste, die aus dem EN-Kreis kommen, aus Wuppertal, Breckerfeld, Iserlohn und Hagen. Das Weihnachtsmärchen „Kalif Storch“ war erfolgreich, „wir haben jetzt schon zahlreiche Vorbestellungen für 2020, obwohl die Schulen und Kindergärten noch gar nicht wissen, was wir spielen und wann“, freut sich Andreas Winkelsträter, „die Silvestergala 2020 war bereits am 3. Januar ausverkauft. Wir merken in vielen Bereichen, dass die Nachfrage größer wird.“

Sechs Premieren pro Spielzeit

Marc Neumeister inszeniert die sechs Premieren pro Spielzeit mit einem Team von insgesamt 15 Akteuren; einige von ihnen sind ausgebildete Schauspieler, die anderen Laien. „Mittlerweile kenne ich das Publikum und weiß, was funktioniert, sprachlich und darstellerisch. Meine Handschrift ist, dass die Leute hier lachend rausgehen, und zwar nicht auf die billigste Art, sondern mit Köpfchen.“Bei den Eigenproduktionen ist Marc Neumeisters Heinz-Erhardt-Programm „Ein Schelm in Schwelm“ ein Dauerbrenner. Derzeit sorgt die Komödie „Reset – Alles auf Anfang“ für ausverkaufte Vorstellungen. Aber auch Krimis mit einer Prise Augenzwinkern laufen gut, zum Beispiel Agatha Christies „Mausefalle“.

Bevor das Publikum lachen kann, investiert das Leo harte Arbeit. Marc Neumeister: „Eine gut platzierte Pointe hat zahlreiche Komponenten, die schief gehen können, und sei es nur, dass im Publikum jemand hustet. Man kann auch viel ohne Sprache machen, ein Blick reicht manchmal. Dabei ist das Timing sehr wichtig, hier sind wir akribisch.“

Die Ziele sind hochgesteckt

Das Leo-Theater finanziert sich selbst, derzeit wird geprüft, ob die Bühne in die Landesförderung aufgenommen werden kann. „Wir haben das Glück, dass unser Vermieter auch einer unserer Sponsoren ist“, freut sich Winkelsträter. Die Räumlichkeiten werden vermietet, für Geburtstage und andere Feste, ein wichtiges Standbein des Budgets. Alle zwei Monate wird eine Ausstellung gezeigt, Gastspiele, etwa des Tenors Stefan Lex oder des Popsängers Chris Andrews komplettieren das Programm. „Nach der ,Mausefalle’ sagten Jugendliche: Das ist ja spannender als Kino“, bilanziert Marc Neumeister die Besucherreaktionen. „Als Schauspieler hat man nur diese eine Chance in der Interaktion mit dem Publikum. Entweder versaut man es, oder man macht es richtig.“

Professionalität ist dem Leo-Team wichtig, die Ziele sind hoch gesteckt. Andreas Winkelsträter: „Wir möchten unsere Qualität Schritt für Schritt steigern. Das ist ein Riesenkraftakt, auch bei den Proben, aber es macht sich einfach bezahlt.“I

