Lit.Ruhr eröffnet in Essens Lichtburg – mit Musik

Musik, heißt es, ist das Bad der Seele – manchmal ist sie aber auch nur eine kalte Dusche. So muss es der amerikanische Psychiatrie-Professor Steven Schlozman empfunden haben, der 2018 in einem ellenlangen Schreiben an einen Pharmakonzern ein dringendes Anliegen vorbrachte: „Bitte ändern Sie die Musik Ihrer Warteschleife“. Einen besseren Einstieg in die Eröffnungsveranstaltung zum vierten Internationalen Literaturfest Lit.Ruhr hätte man sich kaum wünschen können.

Schlozmans brillante Brief-Satire, mitreißend gelesen und mit Leben erfüllt von Autor und Musiker Thees Uhlmann, scheint die leidvollen Erfahrungen aller Warteschleifen-Opfer dieser Welt zu bündeln und passt mit seiner soghaften Wirkung so recht zum Motto des Abend in der Essener Lichtburg: „Musik ist wie das Leben selbst“. Oft auch so grauenhaft.

Es geht um Literatur pur, genauer: um den Brief als literarisches Genre

Eine klassische Gala ist es schon aufgrund der Corona-bedingten Einschränkungen nicht. Doch in der Beschränkung liegt oftmals die Kunst, aus der Not kann eine Tugend werden. Anders als bei der reichlich missglückten Veranstaltung 2019 in der Essener Philharmonie geht es diesmal, zur Freude des begeisterten Publikums, um Literatur pur, genauer: um den Brief als literarisches Genre. Drei Menschen, in gebührendem Abstand an Lesepulten sitzend: Die großartigen „Vorleser“ Thees Uhlmann sowie die Schauspielerin und Sängerin Meret Becker (beide besorgen auch, jeweils zur eigenen Gitarrenbegleitung, die musikalischen Intermezzi); dazu die Journalistin und Moderatorin Bettina Rust als uneitle, ausschließlich dienende Vermittlerin.

Auf dem Programm, klug zusammengestellt aus der „Letters of Note“-Reihe des Heyne Verlages, stehen an diesem Abend 13 Briefe von Künstlern, die mit ihren Werken Musikgeschichte geschrieben haben, aber auch einschlägige Korrespondenzen von und mit Zeitgenossen. Mit unzufriedenen Opernbesuchern etwa (Verdi) oder ignoranten Kritikern wie Jean Poueigh, den der wütende Erik Satie 1917 mit einer Flut so fantasievoller wie unflätiger Attribute bedachte. Köstlich, wenn ein blutjunger Keith Richard, nun mit der Stimme Uhlmanns, seiner Tante wortreich berichtet, auf dem Bahnhof einen seelenverwandten Typen kennengelernt zu haben: „Der Kerl heißt Mick Jagger“.

Leonard Cohens „Chelsea Hotel“ erklingt zum Abschluss des Abends

Zu einer kleinen menschlichen Tragödie weitet Meret Becker die flehendliche Bitte der Komponistin und Pianistin Florence Price 1944 an den Leiter des Boston Symphony Orchestra, eines ihrer Werke ins Programm zu nehmen – trotz ihrer „zwei Handycaps“ als Frau und Farbige.

Am Vorabend der Vergabe des Literatur-Nobelpreises bilden zufällig Leonard Cohens Abschiedsbrief an seine langjährige Muse Marianne Ihlen und sein Song „Chelsea Hotel“ den Abschluss. Liederpoet Cohen erhielt den Nobelpreis nie, wohl aber Bob Dylan. Aber das ist eine andere Geschichte.

Die Lit.Ruhr läuft noch bis zum 11. Oktober auf Zeche Zollverein, am Wochenende für die ganze Familie. Alle Infos und Termine: www.lit.ruhr.