Alena Schröder macht ihre Familiengeschichte zum Bestseller

Essen. „Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“: Alena Schröders Roman ist ein Bestseller. Sie erzählt darin von ihrer eigenen Familie.

Der Titel ist sperrig, die Autorin unbekannt. „Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“ heißt das Romandebüt von Alena Schröder. Die 42-jährige Journalistin hat einen Bestsellerlisten-Treffer gelandet, der so unverhofft vielleicht gar nicht ist. In ihrer eigenen Familiengeschichte fand Alena Schröder Themen der Zeit: Über die freudvollen Zwänge der Mutterschaft, persönliche Restitutions-Fragen und schwierige Erbschaften sprach sie mit Britta Heidemann.

Frau Schröder, ihr Dank am Ende gilt Verlegerin Barbara Laugwitz und gleich zwei Verlagen, das ist ungewöhnlich.

Alena Schröder: Ja, das Buch ist im vergangenen Jahr quasi fertig von Ullstein zu dtv gewechselt, gemeinsam mit Barbara Laugwitz. Deshalb habe ich auch dem Ullstein-Verlag gedankt.

Ihr Romandebüt steht auf der Bestsellerliste, wie haben Sie das bloß geschafft?

Das ist immer auch ein bisschen Glückssache, aber offenbar können viele an die Themen in meinem Buch anknüpfen. Ich habe eine Literaturagentin, mit der ich im Sachbuchbereich schon viel zusammengearbeitet habe. Sie hat mich auf eine Silberkette angesprochen, die ich gerne trage, und ich habe ihr erzählt, dass sie von meiner Urgroßmutter stammt, die in den 20er Jahren in Berlin als Journalistin gearbeitet hat. Meine Agentin fand die Geschichte spannend, also habe ich alles erzählt: Dass meine Urgroßmutter sehr jung schwanger wurde, dass sie in ihrer Ehe unglücklich war, dass sie so gerne nach Berlin wollte – und bei der Scheidung ihr Mann darauf bestand, dass sie die gemeinsame Tochter zurücklässt. Ich habe dann zunächst überlegt, einen journalistischen Text zu schreiben, aber dafür hatte ich zu wenig Material. Und so ist es ein Roman geworden.

Im Kern geht es um die Mutterrolle und die Frage, darf eine Mutter ihr Kind verlassen?

Ich glaube, Mutterschaft ist mit vielen und widersprüchlichen Gefühlen verbunden. Die wenigsten Frauen gehen durch und durch im Muttersein und in der Sorgearbeit auf. Heute kann man zwar Mutter sein und berufstätig, aber es fühlt sich immer so an, als würde man alles nur zu 80 Prozent machen können. Für die Generation meiner Urgroßmutter und auch meiner Großmutter aber gab es diese Option gar nicht, den Traum von beruflicher Selbstverwirklichung mit dem Muttersein zu vereinbaren. Damals musste man sich für das eine oder andere entscheiden.

Trotz dieser Veränderungen scheint sich der Blick der Gesellschaft auf Mütter nur wenig verändert zu haben, oder?

Ja, eine Mutter, die ihr Kind verlässt, ist noch immer ein Tabu. Es sind die Väter, die gehen und dafür gesellschaftlich kaum geächtet werden.

Haben Sie Verständnis für Frauen, die ihre Mutterschaft bereuen – Stichwort „Regretting Motherhood“?

Das klingt erstmal schockierend. Aber wenn man diesen Frauen zuhört, wird schnell klar, dass sie ihre Kinder durchaus lieben. Sie hadern mit der Rolle, die ihnen aufgezwängt wird. Ich selbst bereue meine Mutterschaft nicht, aber dass sie auch mit negativen Gefühlen einhergehen kann, darf man durchaus sagen.

Glauben Sie, dass Kinder tatsächlich eine andere Bindung an die Mutter haben als an den Vater – oder ist auch das ein gesellschaftliches Konstrukt?

Ich glaube, es ist eine andere Bindung – aber weiß nicht, ob es die bessere Bindung ist. Dass man so ein Lebewesen neun Monate lang in seinem Bauch getragen hat, es vielleicht gestillt hat, das schafft sehr viel körperliche Verbundenheit. Der kindliche Schmerz, von der Mutter zurückgelassen zu werden, sitzt vielleicht auch tiefer als die Wunde, die einem der Vater zufügt. Ich weiß aber nicht, ob das tiefenpsychologische oder eher gesellschaftliche Gründe hat. Bei meiner Großmutter jedenfalls war es so, dass sie ihrer Mutter nie verzeihen konnte, von ihr verlassen worden zu sein. Während sie ihren Vater vergöttert hat, obwohl der sie ja auch nicht aufgezogen hat, sondern sie bei seiner morphiumsüchtigen Schwester abgegeben hat.

„Es geht nicht, wie im Roman, um spektakuläre Bilder wie einen Vermeer“

Es geht nicht nur um das Familienerbe in psychologischer Hinsicht in Ihrem Roman, sondern auch ganz konkret um ein Erbe: um die mögliche Rückgabe von Raubkunst.

Es gab tatsächlich diese Kunsthändlerfamilie, in die meine Urgroßmutter hineingeheiratet hatte. Und es gibt auch ein Restitutionsverfahren. Es geht nicht, wie im Roman, um spektakuläre Bilder wie einen Vermeer. Aber es gab tatsächlich diesen Brief aus Israel, die Anwälte hatten meine Familie als Erben ausgemacht. Das war das erste Mal, dass ich mich mit dem Schicksal dieser jüdischen Familie beschäftigt habe, in die meine Urgroßmutter eingeheiratet hat, und mit der Frage – die sich auch die Protagonistin in meinem Buch stellt – inwiefern einem so ein Erbe überhaupt zusteht, wenn man gar nicht jüdisch ist. Wird man Nutznießerin eines Verbrechens, dessen Opfer man aber gar nicht ist? Ich habe mir auch die Frage gestellt, darf ich diese jüdische Familie überhaupt als Romanfiguren benutzen, steht mir das zu.

Da muss ich an die Debatte um Takis Würgers Roman „Stella“ denken, dem vorgeworfen wurde, ein jüdisches Schicksal auszuschlachten.

Ich hatte Angst, in Kitsch zu verfallen oder zu voyeuristisch zu werden. Das wollte ich auf keinen Fall. Ich hätte niemals beschreiben können, wie das Kunsthändlerpaar auf einen Viehwaggon getrieben wird oder im Konzentrationslager umkommt. Aber es gibt eine Szene im Roman, wo Itzig Goldmann eine Vermögenserklärung ausfüllen muss. Diese Vermögenserklärung hatte ich tatsächlich vorliegen, als reales Dokument. Das Ausfüllen eines solchen Dokumentes, wo der private Besitz aufgelistet wird, das hat eine solche Kälte – ich glaube, das erzählt schon ganz viel.

Haben Sie beim Schreiben etwas über sich herausgefunden, dass Sie noch nicht wussten?

Doch, zum Beispiel wie lange sich dieses Zerrissensein schon durch meine Familie zieht - zwischen Mutterschaft und dem Gefühl, dass das aber noch nicht alles sein kann. Das ist ein Thema, das mich mit den Frauen in meiner Familie verbindet.

Haben Sie selbst Töchter oder Söhne?

Ich habe zwei Söhne, sie sind jetzt zehn und zwölf. Ich bin manchmal froh, dass ich ihnen kein Rollenvorbild für ihr eigenes Leben sein muss. Sie müssen nicht von mir lernen, wie man eine gute Mutter ist. Das macht es leichter für mich.

Das Buch: „Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid“

Schon auf der ersten Seite zeichnet Alena Schröder eines dieser überraschenden Bilder, die ihren Roman (auch) ausmachen: Da besucht Enkelin Hannah ihre Großmutter Evelyn im Altenheim, und die sitzt „eingesunken in ihrem Ledersessel, der sich wie ein Schildkrötenpanzer um ihren krummen Rücken legte“ – eine in sich gekehrte Frau, die sich ihre Geheimnisse nur widerwillig entlocken lässt.

Hannah lebt im gegenwärtigen Berlin, hat die Kreuzberger Wohnung ihrer an Krebs gestorbenen Hippie-Mutter entrümpelt und nun weiß möbliert; Trost findet sie in durchtanzten Nächten im Club Die Schraube – und etwas später (nicht) in den Armen ihres Doktorvaters. Wie Hannah vom Raubkunst-Erbe ihrer Urgroßmutter erfährt und mit Hilfe einer Anwältin sowie eines überbeflissenen Geschichtsstudenten Nachforschungen anstellt (der Romantitel ist die Beschreibung eines Bildes von Vermeer, das als geraubt gilt), das ist die eine Ebene des Romans.

Die andere ist die Geschichte der Urgroßmutter Senta, die im Berlin der 20er Jahre den jüdischen Journalisten Julius Goldmann kennenlernt; was für ein schillerndes Leben! Um den Preis, dass Senta ihre Tochter Evelyn verlassen hat, dass der nur seltene Kontakt zu dem kleinen Mädchen von schmerzhaften Missverständnissen geprägt ist.

Virtuos verwebt Alena Schröder Zeitebenen und Perspektiven zu einem dichten Geschichts- und Geschichtenteppich, bleibt dabei selbst im großen Gefühl lakonisch und in der Ironie feinsinnig. Gelungen!

Alena Schröder: Junge Frau, am Fenster stehend, Abendlicht, blaues Kleid. dtv, 368 S., 22 €

