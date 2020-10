Literaturnobelpreis 2020 geht an US-Lyrikerin Louise Glück

So viele Wortspiele sind möglich mit dem Namen dieser Wortspielerin, ein Name, der auch vielen Literaturfans in Deutschland nicht unbedingt geläufig war: Die US-amerikanische Lyrikerin Louise Glück (77) also erhält den Literaturnobelpreis 2020. Sie ist – und damit soll der Spielereien gut sein – ein Glücksfall fürs Nobelkomitee: Weder zählt sie zu den offensichtlichen Kandidaten, die umgehend die Frage aufwerfen, wieso nicht die anderen Offensichtlichen gewählt wurden (wieso Margaret Atwood – und nicht Ljudmila Ulitzkaja?!). Noch setzt sich Stockholm mit der Wahl absehbar politischen Verwerfungen aus wie jüngst mit Peter Handke, denn Glücks Werk ist weder gegenwartsbezogen noch parteiisch. Und doch schwingt ein Hauch politischer Anteilnahme darin, so kurz vor der US-Wahl eine höchst tiefgründige, intellektuelle Amerikanerin zu ehren – seht her!

Nur zwei Gedichtbände von Louise Glück sind bisher ins Deutsche übersetzt

Louise Glück, am 22. April in New York geboren, wuchs auf Long Island auf. Schon im frühen Kindesalter konnte sie schreiben und wuchs mit Lyrik auf – die Gedichte William Blakes etwa habe ihr Vater ihr früh nahe gebracht, schwärmte sie in einem Interview. Glück studierte am Sarah Lawrence College und an der Columbia University und lehrte Literatur an verschiedenen amerikanischen Universitäten, zuletzt in Yale. Ihr erster Gedichtband „Firstborn“ erschien 1968, es folgten bis heute über ein Dutzend weitere, vielfach ausgezeichnete. Nur zwei Bände allerdings gibt es bislang in deutscher Übersetzung: „Averno“ (2007) und „Die wilde Iris“ (2008) – für letzteren hatte Glück 1993 den Pulitzer Preis für Dichtung erhalten. Beide Bände sind für den Luchterhand-Verlag von der Schriftstellerin Ulrike Draesner, heute Leiterin des Leipziger Literaturinstituts, übersetzt worden.

Der damalige US-Präsident Barack Obama umarmt die amerikanische Poetin Louise Glück bei der Verleihung der National Humanities Medal (Medaille für Geisteswissenschaften) 2016 im Weißen Haus. Foto: Carolyn Kaster / dpa

Louise Glück ist eine „writer’s writer“, wie es im Amerikanischen heißt: Eine Autorin, die Schreibenden Orientierung und Ansporn gibt, die in aller Grundsätzlichkeit über Kunst und Leben, Natur und Mythologie nachdenkt. Der Mensch in der Welt, seine Sterblichkeit, sein Lieben – er ist in ihren Gedichten eingebettet in Beobachtungen aus eben dieser Welt: Der Vogelzug am nächtlichen Himmel führt zum Gedanken an die Toten, und „diese Dinge, die uns selbstverständlich sind,/ sie entschwinden“. Was tröstet? „Vielleicht ist es einfach genug, nicht zu sein,/ so schwer vorzustellen das auch ist“, heißt es im Gedicht „Die nächtlichen Wanderzüge“.

Leicht und schwebend kommt Glücks Lyrik daher, zugleich aber schwer fassbar, immer bestrebt, sich beständig neu zu erfinden. „Averno“ (der Eingang zur Unterwelt) führt in die griechische Mythologie, der (nicht übersetzte) Band „Meadowlands“ erzählt von der Ehe als Odyssee. Was erwartet die Welt von einem Poeten? So fragt Glück selbst ironisch im Gedicht „Nostos“, das auf den Garten ihrer Kindheit zurückblickt und mit den Zeilen endet: „We look at the world once in childhood./ The rest is memory.“ – nur in der Kindheit sehen wir die Welt, wie sie ist. Der Rest ist Erinnerung.

Der Nobelpreis adelt eine bereits vielfach ausgezeichnete Dichterin

Der Nobelpreis adelt eine bereits vielfach ausgezeichnete Dichterin, die jedoch die vielen Preise einmal mit den Worten bedachte, letztlich seien diese zufällig, denn in allen Jurys säßen auch nur Menschen (und uns also die Spekulationen zu Beginn sicher verzeihen würde). Ihr eigentlicher, größter Wunsch sei, „weiterzuleben nach dem Tod, auf diese altertümliche Weise. Ob das passiert, kann ich nicht wissen, egal wie viele Medaillen meine Leiche zieren.“