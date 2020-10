Lockdown light: Die Kultur ist der Sündenbock

Wie die Wüstenpinguine sitzen die Kulturfreunde derzeit in Theater, Konzert und Kino. Rechts, links, vorne und hinten ist viel Platz, man trägt Maske, man verzichtet auf Beifall im Stehen, man wird nach einem ausgeklügelten Plan so eingelassen, dass es keinen Querverkehr gibt. Theater, Kinos und Gastronomie haben in den vergangenen Monaten vorbildliche Hygienekonzepte umgesetzt. Sie zählen nachgewiesenermaßen zu den sichersten Orten, an denen sich die Bürger aufhalten können.

Aber das interessiert auf Regierungsebene nicht. Kultur und Gastronomie werden erneut zum Sündenbock. Obwohl die Politik weiß, dass Virus-Infektion und Verbreitung auf anderen Wegen erfolgen, hält sie an dem alten Frühjahrskonzept fest, die Veranstaltungsbranche mit ihren ca. 1,5 Millionen Jobs trocken zu setzen, und Restaurants sowie Hotels als zweiten großen Buhmann gleich mit. Da kriegt Corona aber Angst.

Was weiterhin erlaubt ist: sich dicht gedrängt in Bus, Bahn und Flugzeug fortzubewegen.

Freiräume für Träume

Die neuerliche Schließung der Theater ist eine verschenkte Chance. Die Politik muss doch gerade in schwierigen Zeiten Räume offenhalten, in denen über das gemeinschaftliche Menschsein verhandelt werden kann, in denen es Lachen, Tränen und Träume gibt. Theater sind über Jahrhunderte hinweg in allen Krisen der Anlaufpunkt für verunsicherte und verängstige Menschen. Eine „Zauberflöte“, eine Beethoven-Sinfonie oder eine Operette bewirken mehr für Mut und Durchhaltevermögen als eine Großpackung Diazepam.

Vereinsamung

Und übrigens: Warum soll man den verantwortungsbewussten, aber einsamen Seniorinnen Käthe, Grete und Trude verbieten, sich einmal in der Woche im Café oder Gemeindesaal zu treffen statt Zuhause darauf zu warten, dass die Wände näher rücken?

Vereinsamung, Werteverlust und soziale Verrohung sind ohnehin große Themen unserer Zeit. Corona wird zum Beschleuniger. Was passiert langfristig mit einer Gesellschaft, wenn Menschen einander nicht mehr als gegenseitige Hilfe wertschätzen, sondern als Virenschleudern fürchten. Was macht der Staat aus seinen Bürgern, wenn er ihnen angesichts einer Krise nur zutraut, sich dumm zu kaufen, aber nicht genug Vertrauen in sie hat, um ihnen ein Weihnachtsmärchen zu gönnen?

Diese Rettungsinseln zu nehmen, das ist geradezu tragisch. Unterdessen pflanzt sich das Virus munter fort. Und dann sind wir Ende Januar wieder im Lockdown. Spätestens. Und so weiter. Das wird spannend zu beobachten. Schade, dass ich mitten drin bin.