„Girl You Know It‘s True“: Elan Ben Ali als Fabrice Morvan (links) und Tijan Njie als Robert Pilatus.

Essen Simon Verhoeven lässt in „Girl You Know It‘s True“ das Popduo wieder auferstehen. Eine schillernd-unterhaltsame Zeitgeist-Revue.

Popstar werden, das ist doch mal ein Berufsziel! Gut gelaunt und federnden Schrittes macht sich Robert Pilatus auf den Weg in die große Stadt und hängt schon bald am Rand der schiefen Bahn, auf der es nur noch bergab geht. Dann trifft er Fabrice Morvan aus Guadeloupe, der zwei Jahre jünger ist, mindestens so sportlich und ebenso optimistisch. Die beiden tun sich als Tänzer zusammen, sind fortan ein gern gesehener Blickfang in den Diskotheken – und dann erhalten sie eine Einladung nach Rosbach.

Frank Farian brauchte eine neue Attraktion

Hier, in der hessischen Provinz, residiert in kleinbürgerlichem Villenmief Deutschlands erfolgreichster Pop-Produzent. Frank Farian hat über ein Jahrzehnt lang mit dem Fantasieprodukt Boney M die deutschen und englischen Charts aufgemischt, jetzt braucht er eine neue Attraktion. Die beiden nussbraunen Jungs mit den schnieken Rastafrisuren erfüllen alle optischen Kriterien für ein neues Täuschungsmanöver.

Frank Farian distanziert sich Der Film „Girl You Know It‘s True“ entspricht nach Ansicht seines Produzenten Frank Farian zu „weniger als 80 Prozent“ der Wahrheit. Sänger Robert „Rob“ Pilatus sei anders gestorben als im Film, führte Farian gegenüber der „Saarbrücker Zeitung“ aus. Die Geschichte von Milli Vanilli habe „überhaupt nicht“ zu seinem Tod beigetragen. „Rob war ganz schwer drogensüchtig.“ Er, sagt Farian, habe Pilatus‘ Reha im Schwarzwald bezahlt und eine Kaution, um ihn in den USA aus dem Gefängnis rauszuholen. dpa

Die trotz Mindertalents hochfliegenden gesanglichen Ambitionen von Pilatus und Morvan weiß Farian klug mit Fototerminen und Tanzauftritten zu deckeln. Mit Studiostimmen und clever gemischten Beats hebt er Milli Vanilli aus der Taufe und schafft auf Anhieb große Aufmerksamkeit. Plötzlich melden die Amerikaner Interesse an den beiden Gesangsmarionetten an. Milli Vanilli werden ohne Farians Wissen über den großen Teich gelockt und als Sensation gefeiert. Dreimal erobern sie die Spitze der US-Popcharts. Dann mehren sich die Rufe nach einem Liveauftritt.

Zwei Jungs, die zu hoch flogen und tief abstürzten: Milli Vanilli im Film „Girl You Know It‘s True“. Foto: Gordon Timpen / Leonine

Wahre Ereignisse um einen eskalierenden Popskandal in der Saison 1989/90 liefern das Storygerüst der jüngsten Regiearbeit von Simon Verhoeven. Der Sohn von Senta Berger und Regiepapa Michael Verhoeven („Die weiße Rose“, „Das schreckliche Mädchen“) hat sich mit den Komödien „Männerherzen“, „Willkommen bei den Hartmanns“ und „Nightlife“ längst selbst als Erfolgsregisseur etabliert und auch im TV-Dokubereich mit „FC Bayern – Behind The Legend“ Meriten gesammelt.

„Girl You Know It‘s True“ ist ein zupackendes Drama

Ein Film über Milli Vanilli erschien auf den ersten Blick keine gute Idee. Zu lange her, nur noch für Mamas und Papas von Interesse. Und dann haut er einen Film raus, der nicht nur optisch als enorm treffsichere Zeitgeist-Revue funktioniert, er liefert auch entlarvende Einblicke ins Popgeschäft und vor allem – er ist ein immens zupackendes Drama um zwei Jungs, die zu hoch flogen und dann ganz tief abstürzten.

Sogar der riskante Kniff mit einer Rahmenhandlung, in der die Jungs (glänzend verkörpert von den bislang nur am Rande besetzten Tijan Njie und Elan Ben Ali) ihre Geschichte im Blick zurück erzählen, geht trotz Pilatus‘ Drogentod 1998 glänzend auf. Matthias Schweighöfer ist grandios als genialischer Soundtüftler, Michael Maertens beschert hanseatische Arroganz als Chef der Plattenfirma Hansa. Die Summe aus allem ist ein Kinofilm, der klasse aussieht und schillernd unterhält wie eine Platte von Frank Farian.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Kultur