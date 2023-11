„Mindset“: El Hotzos Roman als gefeiertes Theaterstück

Düsseldorf. El Hotzo schreibt Gags für Böhmermann und einen Roman. Den hat das Düsseldorfer Schauspielhaus jetzt kurz und -weilig auf die Bühne gebracht.

Der Sparkassen-Werbespot ist fast 30 Jahre alt, aber er steckt noch immer in den Köpfen. Wie da zwei Alphamännchen sich Jahrzehnte nach dem Schulabgang die Insignien des Erfolgs um die Ohren hauen: „Mein Haus, mein Auto, mein Boot.“ Heute kämen gewiss noch „meine Follower“ hinzu, deren Millionen genauso zählen wie die im Krypto-Coin-Depot.

Diesen Bedeutungs- und Männlichkeitswahn nimmt Sebastian Hotz („El Hotzo“) in „Mindset“ aufs Korn – und in Düsseldorf hat nunmehr Robert Zeigermann aus dem umfangreichen Roman, der unter anderem in Mülheim an der Ruhr spielt, eine äußerst schlanke, sehr elegante, schicke Anderthalb-Stunden-Komödie gemacht, die bei der Uraufführung im Unterhaus des Düsseldorfer Schauspiels zu Recht lang anhaltenden Beifall erhielt.

Bunter Motivationsguru vor grauer Fassade

Vor einem Hintergrund aus grauen Kästen und Kästchen (Bühne: Susanne Hoffmann), die womöglich jene grauen Büros repräsentieren, in denen viele von uns montags bis freitags ihren Beitrag zum Bruttosozialprodukt leisten, agieren drei Personen. Da ist, im beigen Flauschejäckchen und mit ebensolchem Outfit, Moritz Klaus als Systemadministrator Mirko Mihalic einer Firma in Gütersloh, dessen Leben so aufregend ist, wie es hier klingt.

Auf der Toilette des Betriebs vertreibt er sich die Zeit bis zum Feierabend mit dem Smartphone – und stößt dabei auf die Seite von „Krach Consulting“: „Mindset, Disziplin, Ego“ verspricht dort Maximilian Krach. Mit anderen Worten: Er will aus Schlafschafen echte Wölfe der Wallstreet machen. Schließlich ist Erfolg nur eine Frage der Einstellung, des „Mindsets“. Krach also (Alexander Wanat - mit stechendem Christoph-Daum-Blick) bringt Farbe in Mirkos Leben – und auf die Bühne: Im postgelben Anzug predigt er die neoliberale Botschaft des Erfolgs: Keine falsche Rücksicht, die Schafe ringsrum ausnutzen, um auf diesem Weg endlich zum erfolgreichen, glücklichen Menschen zu werden. Man muss es nur wirklich wollen.

Leicht irritiert erfährt Mirko Mihalovic (Moritz Klaus) vom Scheitern der „Weltidee“ des Butterspenders (ja, den gibt es wirklich), die dessen erfinder hier vorträgt (Fnot Taddese) Foto: Sandra Then / Schauspielhaus Düsseldorf

Die Botschaft hört Mirko gern, allein ihm fehlt die Möglichkeit der Umsetzung. Und die sehr energisch lachende Dritte, Arbeitskollegin Yasmin Kara (Fnot Taddese, die auch noch die Erzählerin und diverse kleinere Nebenrollen übernimmt) will partout nicht auf das Schneeballsystem von Krach-Consulting hereinfallen und nimmt ihn lieber mit zum Schützenfest, wo Mirko als „Thekenmann“ weniger virtuell als handfest eine bedeutungsvolle Rolle spielt. Wie im Roman so bricht auch auf der Bühne irgendwann die Scheinwelt höchst unterhaltsam zusammen. Erfolg ist eben nicht nur Sache der Einstellung, sondern vielleicht einfach auch mal Glück.

Die Düsseldorfer Inszenierung besticht durch ihre kluge Farbdramatik (Kostüme: Justine Lodden-kemper) und durch maximale Wirkung bei minimalen Bühnenmitteln. Sie verdankt den Erfolg gewiss auch dem engagiert aufspielenden jungen Schauspielertrio, allen voran Moritz Klaus (wirkte mit beim Oscar-bekrönten Film: „Im Westen nichts Neues“), dessen Mimik und Gestik bei der Verwandlung vom Schaf zum Wolf und von dort zu einem beinahe anständigen Menschen bewundernswert ist.

In Summe: Ein kleines, gut durchdachtes Stück, dem man von Herzen großen Erfolg wünscht.

Termine: 18.11, 19.11., 5.12., 16.12., 0211/369 911, Weitere Infos: www.dhaus.de

