Essen/Amsterdam. In Kürze startet der Ticket-Vorverkauf für die neue Solo-Show von Armin van Buuren. Dafür hat der Trance-DJ einen Ort mit besonderer Atmosphäre gewählt.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Armin van Buuren plant spektakuläre Show - Infos zu Tickets

Es soll seine persönlichste und intimste Show werden: "This Is Me" ist das Motto von Armin van Buuren am 21. und 22. Mai im Ziggo Dome in Amsterdam. Die Solo-Show soll alle bisherigen Meilensteine der Trance-Ikone vereinen: Von Festivals-Sets über Solo-Konzerte. Genauso wird sich der 42-Jährige als facettenreicher Produzent präsentieren. Sein neues Album "Balance" wird einen gewichtigen Part bei dem Konzert "This is Me" einnehmen.

Tickets für die Show von Armin van Buuren im Vorverkauf

Was hinter den großen Plänen zur Show "This Is Me" steckt, was es für Reaktionen auf sein Album Balance gibt und was die schwierigsten Entscheidungen in seinem Leben sind, hat uns Armin van Buuren im Interview verraten:

Der weltweite Ticketverkauf für die Solo-Show "This Is Me" beginnt am 23. November um 12 Uhr auf der Homepage von Armin van Buuren. Wer sich vorab registriert, kann bereits am 21. November ab 16 Uhr am Vorverkauf teilnehmen. Zu den Ticket-Preisen sind noch keine Infos veröffentlicht worden.

Der Niederländer Armin van Buuren gehört international seit vielen Jahren zu den führenden DJs und Produzenten. Fünfmal wurde er bei der Leserwahl des DJ Mag zum beliebtesten DJ der Welt gewählt. Mit seiner Radioshow "A State of Trance" erreicht er jede Woche 40 Millionen Hörer. Die Sendung wird live in seinem Studio in Amsterdam aufgenommen und in 84 Ländern ausgestrahlt.

Im Trailer zur Show steckt übrigens eine Überraschung von Armin van Buuren für seine Fans: