Essen. Lisa Bassenges neue CD „Mothers“ versteht sich als Tribut für die Mütter der Popularmusik. In kleinen Dosen großartig – auf Dauer aber eintönig.

Blues, Chanson, Jazz, Pop – der Korridor, in dem sich Lisa Bassenge bewegt, ist über die Jahre immer breiter geworden. Geblieben ist aber das kammermusikalische Element ihrer Arbeit. Ihre geschmeidige Stimme ist eher für intime Besetzungen gemacht. Daher war es schlüssig, dass sich die 46-Jährige für ihr neues Projekt einmal mehr mit dem Pianisten Jacob Karlzon und dem Bassisten Andreas Lang zusammentat.

„Mothers“ (Herzog Records, erscheint am 13. März) hat die Berlinerin dieses Cover-Album getauft. Es ist eine Verneigung vor den Müttern der populären Musik. Entsprechend bunt ist der Stilmix, der sich bei den enthaltenen zwölf Songs offenbart. Bassenge hat sich Lieder so unterschiedlicher Künstlerinnen wie Lady Gaga und Loretta Llynn zur Brust genommen.

Entschleunigter Annie-Lennox-Hit

Billie Holidays „Some Other Spring“ kommt als klassische Jazzballade daher, und Bassenge präsentiert sich in überragender Form: Timing, Timbre, Technik – alles passt. Annie Lennox’ Schmachtballade „Why“ hingegen wird von Bassenge noch einen Deut mehr entschleunigt, als es das Original schon ist, Aber das hat seinen Reiz, zumal Bassenges inniger Gesang bei dieser Nummer besonders unter die Haut geht.

Karlzons Klavierspiel und Langs Bass unterstützen das alles dezent und perfekt. Dann und wann glänzt Karlzon auch solistisch („At Seventeen“, „All The Good Girls Go To Hell“). Ansonsten setzt er saftig-schräge Jazzakkorde.

Studiogäste hätten der Produktion gutgetan

An der insgesamt spartanischen Ausstattung krankt diese Produktion allerdings auch letzten Endes. Von vorne bis hinten Gesang, Klavier, Bass – das ermüdet in seiner Menge. Zwei, drei Studiogäste hätten diesem Album sicher gutgetan, ein kleiner Tupfer, beispielsweise von einem starken Solisten wie Till Brönner, hätte Akzente gegen die wachsende Eintönigkeit gesetzt.