Bei der ersten Winter Edition des World Club Dome in Düsseldorf kamen täglich rund 30.000 Besucher in die Arena.

Düsseldorf. Sieben Stunden sendet der Radiosender 1Live vom World Club Dome 2020 in Düsseldorf mit DJ-Stars wie Martin Garrix, Steve Aoki und Robin Schulz.

World Club Dome 2020 - Live-Übertragung aus Arena Düsseldorf

Rund 30.000 Clubmusik-Fans werden täglich von Freitag bis Sonntag bei der zweiten Winter Edition des World Club Dome in Düsseldorf erwartet. Während in der Merkur Spiel-Arena, wo sonst der Bundesligist Fortuna Düsseldorf seine Heimspiele austrägt, internationale Stars der DJ-Szene wie Dimitri Vegas & Like Mike, Steve Aoki und Afrojack auftreten.

Mit 1LIVE hat Veranstalter BigCityBeats für den World Club Dome 2020 einen starken Partner gewonnen, der seit einiger Zeit im Radio für das Event trommelt. Am Freitag ist 1LIVE Gastgeber auf der Mainstage mit Superstars wie Martin Garrix und Robin Schulz. Zudem ist am Samstag eine siebenstündige Live-Übertragung aus einem Sendestudio im World Club Dome geplant.

Live-Übertragung vom World Club Dome in der Arena

Durch die Show führt Moderator und DJ Jan Christian Zeller. Geplant sind die Übertragung von Live-Sets vom WCD 2020, Interviews und Stimmen von Influencern aus der Glam-Area im VIP-Bereich.

Das Besondere am Sonntag ist das "HipHop-Takeover" mit Loredana, Bausa, Sido sowie Ice T & Mr.X. Darüberhinaus gibt es im Rundlauf des Düsseldorfer Stadions täglich wechselnde kleine Clubs auf denen Musik-Stile wie EDM, Techno, Hardstyle, House und Trap gespielt werden. Insgesamt gehören mehr als 170 DJs und Acts zum Line up des World Club Dome 2020. Der genaue Timetable steht bereits fest.

Tickets für den WCD in Düsseldorf an der Abendkasse

Der Vorverkauf für den World Club Dome endet am Mittwoch, 8. Januar, um 23.59. Danach wird es nur noch Tagestickets für den 10. bis 12. Januar an der Abendkasse geben. Nach Veranstalter-Angaben waren mit Stand Dienstag rund 95 Prozent aller Karten für den WCD 2020 in Düsseldorf verkauft.

