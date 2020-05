Die Winter-Ausgabe des BigCityBeats World Club Dome hat sich in der Arena Düsseldirf etabliert.

Festival World Club Dome in Düsseldorf: Ticket-Verkauf und Aftermovie

Düsseldorf. Der Vorverkauf für die Winter-Ausgabe des World Club Dome in Düsseldorf startet bald. Veranstalter macht Versprechen an Ticket-Käufer für 2021.

„Wir wussten, dass wir die ersten waren. Aber wir wussten nicht, dass wir die letzten wurden", blickt BigCityBeats-CEO Bernd Breiter auf die Winter Edition des World Club Dome im Januar in der Arena Düsseldorf zurück. Nach der corona-bedingten Absage des Haupt-Festivals der "World Club Dome"-Reihe im Juni in Frankfurt richtet sich der Blick der Veranstalter wieder nach vorn auf die nächste Winter-Ausgabe vom 8. bis 10. Januar 2021 in der Merkur Spiel-Arena.

Breiter und sein Team setzen darauf, dass der World Club Dome dann die Party-Ära nach der Corona-Krise einläuten darf. "Der Startschuss wird gewaltig und mit Sicherheit noch viel bewusster, lebensfroher, freiheitsliebender und intensiver gefeiert werden als vor der Krise", heißt es in einer Mitteilung von BigCityBeats.

Tickets und Line up für die Winter-Ausgabe in Düsseldorf

Die Pre-Registrierung für den Ticketverkauf zum größten Winter-Club der Welt ist ab jetzt möglich - zur letzten Ausgabe kamen an den drei Festivaltagen im Schnitt rund 30.000 Besucher nach Düsseldorf. Den konkreten Starttermin für den Vorverkauf haben die Organisatoren noch nicht verkündet. In den nächsten Tagen sollen die ersten Künstler aus dem Line up des World Club Dome 2021 mitgeteilt werden.

Ein wichtiges Versprechen macht BigCityBeats bereits im Vorfeld: Falls sich das Veranstaltungsverbot durch die Corona-Pandemie wider Erwarten doch noch bis in den Januar 2021 hinzieht, "werden wie bei der Absage der Frankfurter Las Vegas Edition im Juni 2020 alle Tickets erstattet."

Aftermovie des World Club Dome ist veröffentlicht

Schon jetzt ist klar, dass es eine neue Auflage der Influencer-Messe BigCityBeats GLAM mit mehr als 500 Stars aus den sozialen Medien, Show und Entertainment geben wird. Ebenfalls wird die Club Kitchen mit Starköchen wieder präsent sein.

Wer sich einen Eindruck von der letzten Auflage des World Club Dome in Düsseldorf machen möchte, kann sich jetzt den Aftermovie aus dem Arena-Club 2020 ansehen. Derzeit ist BigCityBeats im Autokino Düsseldorf - 100 Meter Luftlinie von der Arena entfernt - mit der Drive-In-Edition des WCD präsent. Nach der Premiere mit Le Shuuk treten in den nächsten Wochen noch Alle Farben, Gestört aber GeiL sowie Lari Luke vor mehreren Hundert Musik-Fans, die in ihren Autos sitzen, auf.