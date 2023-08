DJ Mag Top 100: Parookaville unter besten Festivals - Tomorrowland auf "1"

Weeze. Bei der Leser-Wahl des DJ Mag ist Parookaville unter den Top 20 der weltweit besten Festivals gelandet. Tomorrowland ist das beliebteste Event.

Über 100.000 Fans der elektronischen Musik haben bei der Leser-Wahl des DJ Mag mitgemacht und über die weltweit besten Festivals 2023 abgestimmt. Auf Platz 1 ist das Tomorrowland in Belgien gelandet. In einem Freizeitpark in Boom nahe Antwerpen entsteht jeweils an den letzten beiden Juli-Wochenenden ein spektakuläres Musik-Märchenland.

„Was einst als Traum begann, erlangte Flügel - dank des unermüdlichen Einsatzes eines leidenschaftlichen jungen Teams und der Begeisterung und bedingungslosen Unterstützung der Tomorrowland-Community. Wir freuen uns bereits auf das 20-jährige Jubiläum im nächsten Jahr", erklären die Festival-Gründer Manu und Michiel Beers in einem Statement.

Das sind die Top Ten der Festivals bei der "DJ Mag"-Wahl

Tomorrowland (Belgien) Ultra Music Festival (USA) Glastonbury Festival (Großbritannien) EDC Las Vegas (USA) Coachella (USA) Untold (Rumänien) Awakenings (Niederlande) Creamfields (Großbritannien) Exit (Serbien) World Club Dome (Deutschland)

Das Festival Tomorrowland besticht mit Show-Konzept

Auf Platz 10 der Wahl landete das erste deutsche Festival. Der World Club Dome findet stets Anfang Juni rund um das Frankfurter Stadion statt und bietet ein Line up mit vielen internationalen Star-DJs. Auf Platz 15 folgt das Indoor-Event Time Warp (Maimarkthalle in Mannheim) und auf Platz 20 das Festival Parookaville in Weeze.

Die komplette Liste der DJ Mag Top 100 der besten Festivals 2023 gibt es hier.

Alle sieben Festival-Ausgaben von Parookaville waren ausverkauft

Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Parookaville 2023: Die schönsten Bilder vom Weezer Festival Beim Festival Parookaville 2023 feierten täglich 75.000 Gäste aus über 40 Ländern zu der Musik von nationalen und internationalen DJ-Stars. Foto: Lars Heidrich

