Alle Farben über Parookaville 2022: „Feiern als gäbe es kein Morgen“

Weeze. 75.000 Musik-Fans stürmten am Freitag die Party-Stadt Parookaville. Hier ist ein Rückblick mit Fotos auf den ersten Festival-Tag in Weeze.

Das Festival Parookaville ist mit 75.000 Gästen ausverkauft

Neue Mainstage begeistert mit Licht- und Pyro-Effekten

Auftritt von Alle Farben war einer der Höhepunkte

Kurzfristiger Überraschungs-Act auf der Brainwash-Bühne

Der DJ Alle Farben hat es bereits vor zwei Jahren prophezeit: „Nach der Corona-Pandemie wird es die besten Partys aller Zeiten geben.“ Darauf angesprochen während des Festivals Parookaville muss der Berliner Künstler lächeln: „Ich glaube, ich habe recht behalten. Die Leute feiern, als gäb’s kein Morgen mehr.“

Nach zwei Jahren fast komplettem Stillstand in der Kultur zeige sich, dass einige Musik-Fans viel nach zu holen haben. „Und für viele junge Menschen sind das jetzt auch die ersten großen Partys – wenn ich mich an meine ersten Partys erinnere, das war Wahnsinn und jede Woche ein Erlebnis“, verrät Alle Farben im Interview mit der Redaktion.

Parookaville 2022 ist mit 75.000 Gästen ausverkauft

Wie glücklich die Bürgerinnen und Bürger von Parookaville waren, als sich am Freitag um 15 Uhr die Tore zur Festivalstadt öffneten, konnte man ihren freudigen Gesichtern ansehen. 43.000 Camper hatten bereits am Donnerstag eine rauschende Pre-Party gefeiert. Am Freitag reisten noch weitere 2000 Camper und 30.000 Tagesbesucher an. Bei insgesamt 75.000 Besuchern ist Parokaville das größte Festival für elektronische Musik in Deutschland.

Jede Menge Show-Elemente gibt es bei dem Festival Parookaville. Foto: Lars Heidrich

Jetzt hieß es für viele erstmal die Stadt erkunden. Einige Elemente sind aus den vergangenen Jahren bekannt und beliebt - wie etwa die Kirche, wo sich Pärchen symbolhaft das Ja-Wort geben, aber auch in einigen Fällen die Gelegenheit für einen Heiratsantrag genutzt wird. Zudem gibt es wieder das Gefängnis, wo sich die Musik-Fans ein Tattoo stechen lassen können und das Postamt, über das man eine Postkarte mit echter Briefmarke verschicken kann.

Gewaltiges Laser- und Pyro-Feuerwerk auf der neuen Mainstage

Das große von der DLRG Weeze überwachte Freibadbecken wurde am Freitag noch nicht allzu häufig benutzt - das könnte sich allerdings bei dem für Parookaville angesagten Wetter am Samstag und Sonntag noch ändern. Es gibt auch einige neue Elemente wie das Gorbatschow-Schiff und die große Jägermeister-Bühne mit dem schwebenden Club, die großen Anklang fanden.

Parookaville 2022: Die Vorfreude auf das Festival war groß. Foto: Lars Heidrich

Musikalisch standen die Parookaville-Fans am Freitag teils vor schweren Entscheidungen. Auf mehreren Bühnen gab es ein zumeist hochkarätiges Line up mit internationalen Stars. So hatte die Mainstage mit Afrojack, Tiesto sowie Dimitri Vegas & Like Mike drei der weltweit beliebtesten DJ-Acts zu bieten.

Die Künstler brachten die neu gestaltete Hauptbühne - das "Bill Parooka Soundsystem" - zum Beben. Die 160 Meter Breite der Mainstage haben die Planer voll ausgenutzt, um regelmäßig ein gewaltiges Laser- und Pyro-Feuerwerk zu zünden - stets perfekt auf Show und Musik des DJs abgestimmt.

Alle Farben war der Höhepunkt auf der zweitgrößten Parookaville-Bühne

Aber auch die zweitgrößte Bühne Bill's Factory, wo am Freitag der Radiosender 1Live Gastgeber war, musste sich in Sachen Lichteffekten und Line up nicht verstecken. Hier zogen vor allem Vize und Topic ein großes Publikum an. Höhepunkt war der Auftritt von Alle Farben, der diesmal nicht nur Trompeter Lahos und Sänger Graham Candy sondern auch einen Geiger dabei hatte. Der Berliner spielte nicht nur seine bekannten Hits sondern hatte auch einige Dance-Klassiker mit dem typischen "Alle Farben"-Sound aufgepeppt.

Parookaville 2022: Alle Farben gehörte zu den Höhepunkten auf der Bühne "Bill's Factory". Foto: Lars Heidrich

Der DJ ist seit Jahren Stammgast bei Parookaville. "Das fühlt sich hier wie Heimat an", lobt Alle Farben die Atmosphäre des Festivals. Und weil er sich so wohl fühlt, bleibt er gleich das ganze Wochenende in Weeze. Das hat der Veranstalter übrigens prompt gerne ausgenutzt und Alle Farben gebeten, dass dieser sich am Samstag als Back up für die Mainstage bereithält, falls ein Künstler kurzfristig ausfällt. Eine Vorsichtsmaßnahme mit Blick auf die chaotischen Zustände an den Flughäfen Düsseldorf und Köln-Bonn in den letzten Wochen.

"Olaf der Flipper" als Überraschungs-Act bei Parookaville 2022

Dass es übrigens nicht immer die großen Bühnen sein müssen, hat einmal mehr die Brainwash-Stage bewiesen. Dort hatte am Freitag das "Team Rhythmusgymnastik" die Gastgeberrolle übernommen. Mit ihrem wilden Mix aus Party-Hits, Songs aus den 80ern und Oldies fesselten sie zahlreiche Bürgerinnen und Bürger, die an der Brainwash-Bühne vorbeischlenderten. Als Höhepunkt traten am Abend die 257ers, die vom Publikum kräftig gefeiert wurden.

Am Samstag geht es ab 15 Uhr weiter auf dem Gelände des ehemaligen Militärflughafens. Höhepunkte im Line up von Parookaville 2022 sind dann unter anderem die Auftritte von Armin van Buuren, Amelie Lens, Robin Schulz und KSHMR. Wer bei der basslastigen Musik etwas Abwechslung braucht, kann sich erneut der "Brainwash"-Gehirnwäsche unterziehen. Neben dem Team Rhythmusgymnastik sind hier Kasalla sowie Eko Fresh angekündigt. Und um 21.15 Uhr gibt es eine kurzfristig ins Programm genommene Überraschung: "Olaf der Flipper" steht hier im Timetable - damit ist tatsächlich Olaf Malolepski von der deutschen Schlagerband "Die Flippers" gemeint.

