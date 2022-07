Nervo über Parookaville: "Das Publikum ist fantastisch"

Weeze. Nervo aus Australien sind die beliebtesten DJanes der Welt. Im Interview sprachen sie über ihren Parookaville-Auftritt, Schnitzel und neue Musik.

Wenn die Zwillinge Miriam und Olivia - besser bekannt als Nervo - die Bühne betreten, versprühen sie gute Laune pur. Wegen ihrer fröhlichen und mitreißenden Art haben die Australierinnen weltweit zahlreiche Fans, die versuchen keinen Auftritt zu verpassen. So freuten sich die Djanes, als sie am Sonntag in der ersten Reihe vor der Mainstage von Parookaville 2022 einige bekannte Gesichter sahen.

Nervo sind seit Jahren laut einer Leser-Umfrage des DJ Mag die beliebtesten weiblichen DJanes in der Musik-Szene. Am Sonntag kehrten sie nach Parookaville zurück, nachdem sie vor drei Jahren nur einen verkürzten Auftritt hatten. Ein platter Reifen auf der Autobahn hatte sie damals ausgebremst und für eine halbe Stunde Verzögerung gesorgt. "Diesmal hat die Anreise zum Festival zwar wunderbar geklappt, aber wir hatten zuletzt kaum Schlaf sowie zwei Flüge hinter uns", erzählt Miriam im Interview mit Redaktion.

Lob von Nervo für das Parookaville-Konzept

Als sie am Sonntagnachmittag die Mainstage von Parookaville betraten, hatten sich viele Besucher gerade ein schattiges Plätzchen gesucht. „Es war wirklich unheimlich heiß, aber als sich die Sonne etwas senkte, füllte es sich direkt wieder. Das Publikum von Parookaville ist fantastisch“, lobte Olivia im anschließenden Gespräch. "Es waren so viele Mädchen dort, das war schön zu sehen", freute sich Miriam.

Nervo landeten auf Platz 18 der weltweit beliebtesten DJs bei der Leser-Wahl des DJ Mag. Foto: HO

Die DJanes fanden viel Lob für das Show- und City-Konzept von Parookaville: "So was ist cool, vor allem dass man sich in einem Gefängnis ein richtiges Tattoo stechen lassen kann." Die beiden sind recht selten in Deutschland, aber eines lassen sie sich nicht entgehen: "Wir lieben Schnitzel und haben gestern Abend noch um 23 Uhr eines im Hotelzimmer gegessen", verrieten sie.

Austesten neuer Musik vor Publikum habe gefehlt

Obwohl es während der Corona-Pandemie zwei Jahre lang in vielen Ländern kaum bis keine Kulturveranstaltungen gab, kam es Nervo nicht so vor, als ob sie eine Pause hatten. Die Schwestern haben zwar die Zeit mit ihren kleinen Kindern und ihrer Familie genossen. "Aber wir haben auch hart im Studio an neuer Musik gearbeitet", betonen sie. Seitdem das Tour-Leben wieder Fahrt aufgenommen hat, bekommen sie Unterstützung von Nannys und der Familie bei der Betreuung ihrer Kinder.

Wichtig sei zudem, dass sie ihre neuen Musik-Produktionen nun wieder vor einem Live-Publikum austesten können. "Wir haben uns da in der letzten Zeit mehr in Richtung Pop bewegt und das auch in unsere DJ-Sets eingebaut".

Nervo: "Wir wollen unbedingt eine Vocal-Psy-Trance-Platte produzieren"

Aktuell lieben sie zudem Psy-Trance und spielen Songs aus der Musikkrichtung gerne auf Festivals: "Wir wollen unbedingt selbst eine große Psy-Trance-Platte mit Gesang produzieren - ein Original, kein Remake", verraten Nervo ihre Musik-Pläne.

Letztlich sei ihnen wichtig, dass sie stets viele Musik-Richtungen bei ihren Live-Auftritten miteinander verbinden: "Wir wollen nicht immer das Gleiche spielen, das würde uns selbst langweilen", sagt Miriam lachend. Bei Parookaville 2022 legten Nervo jedenfalls einen abwechlsungreichen Auftritt hin, der von ihren Fans bejubelt wurde.

