Weeze. Felix Jaehn hat Parookaville zu seinem Lieblings-Festival gekürt. Der DJ kehrt mit weiteren Stars in die Party-Stadt zurück. Das Line up im Überblick:

Das Line up von Parookaville 2020 nimmt weiter Formen an. Am Sonntagabend gab der Veranstalter via Facebook knapp 30 weitere Namen aus dem rund 300 Künstler fassenden DJ-Portfolio für die sechste Ausgabe des Festivals auf dem Gelände neben dem Airport Weeze bekannt.

Mit Marshmello kehrt einer der weltweit gefragtesten DJs in die Festival-Stadt zurück. Nicht nur sein Smiley-Helm macht ihn zu einer der außergewöhnlichsten Erscheinungen in der Musik-Szene. Sein Mix aus Future-Bass, Trap aber auch radiotauglichen Stücken wie dem Superhit Happier brachten ihm Platz 5 in der Liste der weltweit beliebtesten DJs (laut DJ-Mag-Umfrage) ein.

Parookaville ist das Lieblings-Festival von Felix Jaehn

Zu den Parookaville-Pionieren - und seitdem nicht mehr aus der Stadt wegzudenken - gehört Felix Jaehn. Nach einer zweimonatigen Auszeit ist der beliebte deutsche DJ jetzt wieder in die Öffentlichkeit zurückgekehrt und hat jüngst via Instagram die Veröffentlichung eines neuen Albums angekündigt, wofür er nun in Los Angeles ein Video drehen werde.

Felix Jaehn hat erst im letzten Jahr im Interview mit der Redaktion noch einmal betont, dass Parookaville sein Lieblings-Festival sei. "Ich habe das Gefühl, ich wachse gemeinsam mit dem Festival. Ich habe eine ganz besondere Verbindung zu Parookaville. Hier gibt es immer ein super Publikum, eine tolle Stimmung und einen klasse Backstage-Bereich."

Kungs kehrt in die fiktive Party-Stadt zurück

Der dritte neue Headliner bei Parookaville 2020 ist das Duo W&W. Die Niederländer spielen klassischen EDM-Sound und gehören zu den Stimmungs-Garanten auf der über 200 Meter breiten Mainstage. Dort werden ebenfalls Quintino sowie DVBBS auftreten. Auf den weiteren Bühnen haben zahlreiche Genres der elektronischen Musik ihren Platz. Zum Line up stoßen hier Wildstylez (Hardstyle), Astrix (Goa), Aly & Fila (Trance), Andrew Rayel (Trance), Lost Identity (Hardstyle), Pan-Pot (Techno), Paul Elstak (Hardcore) und Loco Dice (Techno) hinzu.

Zuwachs bekommt ebenfalls die House-Fraktion auf der 1Live-Bühne am Freitag mit Regard und Kungs. Der Franzose kehrt gerne in die Party-Stadt zurück: "In Parookaville herrscht eine unglaublich gute Stimmung. Ich sehe hier so viele glückliche Gesichter, das fühlt sich gut an“, sagte er im Interview mit der Redaktion.

Line up für Parookaville: Diese DJs standen bereits fest

In den ersten drei Veröffentlichungs-Phasen des Line up für Parookaville 2020 wurden bereits einige Headliner bekannt gegeben:

Afrojack

Amelie Lens

Armin van Buuren

Dimitri Vegas & Like Mike

Fisher

Oliver Heldens

Steve Aoki

Scooter

Yellow Claw

Vini Vici

Dazu kommen weitere bekannte nationale und internationale Star-DJs wie:

Alle Farben

Da Tweekaz

Cosmic Gate

Gareth Emery

Headhunterz

Krewella

Lost Identity

Lari Luke

Lucas & Steve

Meduza

Neelix

Salvatore Ganacci

Younotus

Neue Ticket-Kategorie für Parookaville 2020

Noch sind Tickets für das Festival Parookaville 2020 verfügbar. Seit kurzem ist eine neue Kategorie verfügbar: Ein Kombi-Visa für den Samstag und Sonntag für 179 Euro. Das Drei-Tages-Ticket inklusive Freitag liegt bei 209 Euro. Einzel-Visa sind aktuell nur für den Freitag (105 Euro) und den Sonntag (95 Euro) verfügbar. Festival-Tickets für das gesamte Wochenende inklusive Camping gibt es nur noch für den Bereich Mellow Fields (295 Euro plus zehn Euro Müllpfand).

Das ist der letzte Aftermovie von Parookaville