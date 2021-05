Parookaville 2021 fällt wegen der Corona-Pandemie aus

Weeze. Schlechte Nachrichten für alle Fans des Festivals Parookaville: Die Veranstalter müssen das Groß-Event für das Jahr 2021 endgültig absagen.

Die Planer des Festivals Parookaville haben es sich wirklich nicht leicht gemacht und bis zuletzt alle Optionen geprüft, ob durch eine Verlegung in den September nicht doch noch eine Durchführung im Jahr 2021 möglich sein könnte. Doch jetzt verkündeten die Organisatoren aus Weeze, dass im Jahr 2021 die Tore der Festival-Stadt Parookaville wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben müssen.

„Parookaville ist ein langes Wochenende voller Unbeschwertheit, Freundschaften und wilder Party. Doch so sehr wir uns das alle wünschen, ist es in diesem Jahr leider einfach noch nicht wieder möglich", bedauert Bernd Dicks, Co-Geschäftsführer der Parookaville GmbH. Bereits im Vorfeld hatten die Planer eine Reduzierung der täglichen Besucherzahl von 70.000 Bürgern sowie eine Anpassung des Konzeptes ausgeschlossen. Die zweite Absage im sechsten Jahr seit der Gründung sei "natürlich hart. Aber die Gesundheit und Sicherheit aller Beteiligten geht vor“, so Dicks.

Absage des Events ist schwerer Schlag für die Wirtschaft

Die Organisatoren mussten jetzt handeln, weil das wirtschaftliche Risiko einer kurzfristigen Absage für das Unternehmen mit 30 festangestellten Mitarbeitern am Standort Weeze schlicht zu groß sei. „Wir haben über Monate intensiv an Umsetzungskonzepten gearbeitet und sind der Initiative Musik, die diesen Prozess mit Bundesmitteln finanziell unterstützt hat, für die Begleitung dankbar", heißt es weiter.

Auch für die Wirtschaft am Niederrhein ist die erneute Absage ein schwerer Schlag. Der Veranstalter vergibt jährlich Aufträge in Höhe von mehreren Millionen Euro an Unternehmen aus der Region - speziell Handwerks-Betriebe profitieren von den anstehenden Arbeiten rund um so ein großes Festival wie Parookaville.

Ob es in diesem Jahr noch ein Mini-Parookaville geben wird, steht noch nicht fest. Foto: Julian Huke

Termin für Parookaville 2022 steht fest

Neuer Termin für die sechste Ausgabe von Parookaville ist das Wochenende vom 22. bis 24. Juli 2022. Alle Ticket-Besitzer können erneut zwischen Umbuchung ohne Preiserhöhung auf das nächste Jahr und der Ticketrückgabe wählen. Im vergangenen Jahr hatten rund 70 Prozent ihre Tickets umschreiben lassen.

„Wir blicken nun zuversichtlich auf 2022 und hoffen darauf, dass uns wieder so viele unserer großartigen Fans supporten und ihre Tickets behalten“, sagt Dicks. Die Ticketumbuchung startet online voraussichtlich Mitte Juni. Weitere Infos dazu gibt es hier.

Parookaville ist das größte deutsche Elektro-Festival

Das Festival Parookaville ist binnen fünf Jahre zum größten deutschen Event für elektronische Musik gewachsen. Täglich rund 70.000 Bürger feiern von Freitag bis Sonntag in der fiktiven Festivalstadt, die auf dem Gelände neben dem Airport Weeze aufgebaut wird.

Das Line up ist stets gespickt mit Stars aus der DJ-Szene. David Guetta, Martin Garrix, The Chainsmokers, Armin van Buuren sowie Dimitri Vegas & Like Mike standen schon auf der mit 200 Metern Breite größten Festival-Bühne Europas. Einige hundert Künstler treten an einem Festival-Wochenende auf mehr als zehn Bühnen auf.

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

