Parookaville 2022 - Alle Farben zum Flug-Chaos: "Terror für den Körper"

Der Auftritt von Frans Zimmer alias Alle Farben gehörte am Festival-Freitag von Parookaville zu den Höhepunkten im Line up. Der Berliner DJ spielte auf der zweitgrößten Bühne Bill's Factory nicht nur seine Hits sondern servierte einige Dance-Klassiker im typischen "Alle Farben"-Gewand. Im Interview mit der Redaktion sprach Alle Farben über das exzessive Feier-Verhalten der jungen Parookaville-Gäste, welche kraftraubende Strategie er gegen das Flug-Chaos an deutschen Flughäfen anwendet und warum er bei der Bahn nicht gerne 1. Klasse fährt.

Du hast vor zwei Jahren gesagt, nach der Corona-Pandemie wird es die besten Partys aller Zeiten geben – wie ist dein Eindruck?

Alle Farben: "Ich glaube, ich hab recht behalten. Die Leute feiern als gäb es kein Morgen."

Hat sich das Verhalten des Publikums nach der Pandemie verändert?

Alle Farben: "Für viele sind es die ersten großen Partys und Festivals überhaupt, die haben einiges nachzuholen. Wenn ich mich an meine ersten Partys erinnere, war jedes Wochenende ein Erlebnis. Und diese jungen Menschen hier mussten durch die Corona-Pandemie so lange darauf warten."

Wie empfindest du die Stimmung im Publikum von Parookaville?

Alle Farben: "Man merkt, dass die meisten einfach glücklich sind, hier zu sein und haben gar nicht so eine hohe Erwartung, wie ich vorher gedacht hätte. Die Erwartungen wachsen erst, wenn man von etwas zu viel hat."

Was können die Besucher bei deinem Parookaville-Auftritt auf Bill’s Factory von dir und deinem Team erwarten?

Alle Farben: "Neben Trompeter Lahos und Sänger Graham Candy habe ich erstmals einen besonderen Geiger dabei. Das ist ein cooler Typ, den ich bei TikTok entdeckt habe. Er besitzt ein perfektes Gehör und kann wahnsinnig gut improvisieren. Eine TikTok-Karriere nur mit Geige, das hat mich so beeindruckt, da hab ich ihn gefragt, ob er Lust hat bei mir zu spielen.“

Wie habt ihr Euch vorbereitetet?

Alle Farben: "Wir hatten gar keine Zeit miteinander zu proben, aber er kann sowieso wahnsinnig gut improvisieren. Allerdings ist er mega-nervös, weil es sein erster Auftritt ist. Da muss er jetzt durch…" (lacht)

"Für mich ist Parookaville das Homecoming-Festival"

Du spielst in diesem Sommer auf fast allen wichtigen großen deutschen Festivals: Welchen Stellenwert hat Parookaville aus deiner Sicht?

Alle Farben: "Einen enorm hohen Stellenwert. Als Berliner sollte es eigentlich etwas in Berlin sein, aber für mich ist Parookaville das Homecoming-Festival. Wenn ich einmal durch den Backstage-Bereich blicke, kenne ich 90 Prozent der Leute. Das fühlt sich viel mehr als Heimat an, als die meisten Festivals in Berlin."

Obwohl Du hier am Freitag auftrittst, bist du auch am Samstag hier. Hat das einen besonderen Grund?

Alle Farben: "Ich wollte sowieso gerne länger hierbleiben und habe auch noch einen Dreh am Samstag. Da hat mich Veranstalter Bernd Dicks gefragt, ob ich nicht Backup-DJ für die Mainstage sein könnte, falls ein Künstler kurzfristig ausfällt oder es Schwierigkeiten bei der Anreise gibt. Das hab‘ ich natürlich gerne übernommen."

Hattest Du denn schon Stress in diesem Sommer durch das Flug-Chaos an deutschen Flughäfen?

Alle Farben: "Fast jeden Tag! Ich bin zum Glück noch keinmal ausgefallen, weil mein Flieger gecancelt wurde oder Verspätung hatte. Wir nehmen einfach immer den allerersten Flug frühmorgens. Dann haben wir noch Ausweichmöglichkeiten, wenn was schief geht."

Frühaufstehen wegen Flug-Chaos: "Terror für den Körper"

Das ist aber hart, so oft so früh aufzustehen. Als DJ bist du ja zumindest am Wochenende eher nachts auf den Beinen…

Alle Farben: "Das ist richtiger Terror für den Körper. Ich hatte noch nie so schlimme Schlafzeiten wie in diesem Sommer und habe überhaupt nur sehr wenig geschlafen. Eine Woche lang waren jeden Morgen zwischen 6 und 7 Uhr die Flüge und drei davon sind wirklich ausgefallen. Das ist Wahnsinn."

Warst du denn immer pünktlich zu deinen Auftritten?

Alle Farben: "Unser Plan hat stets funktioniert. Und deshalb bin ich auch schon einmal für Felix Jaehn, einmal für Robin Schulz und einmal für AnnenMayKantereit aufgetreten."

Fährst du auch mit der Bahn?

Alle Farben: "Immer wenn es geht. Da kommt man eher an."

Aber nicht unbedingt in der 1. Klasse…

Alle Farben: "Nur wenn es sein muss. Viele Reisende in der 1. Klasse halten sich für was Besseres. Ich mag die Mentalität dort nicht. Und wenn man in einer Sitzgruppe in der 2. Klasse noch zwei Plätze frei hat, kann man es sich richtig gemütlich machen. Ich kann jedem, der entspannt reisen will, nur empfehlen lieber die 2. Klasse zu wählen."

Deshalb passt "Alle Farben"-Musik auch nach Parookaville

Apropos Reisen – wo hört man denn deine Musik am besten?

Alle Farben: "Mein Lieblings-Szenario, das ich auch schon oft erzählt habe, ist: Ganz entspannt in einem Cabriolet auf dem Weg zum Meer und dann meine Lieder laut aufgedreht."

Und was hat dann deine Musik auf einem Festival wie Parookaville zu suchen….?

Alle Farben (lacht): "Gute Frage! Aber ich spiele hier ja auch keine Originale, sondern bereite extra spezielle Festival-Versionen vor. Es ist unheimlich schön, die Musik mit dem Publikum zu teilen – das ist etwas ganz Besonderes für mich."

Du arbeitest jetzt häufig an neuen Songs im Frankfurter Studio des Produzenten Stefan Dabruck, wo Stars wie Robin Schulz, Felix Jaehn und Hugel ebenfalls regelmäßig zu Gast sind…

Alle Farben: "Das ist cool und bringt was. Hut ab was, Stefan Dabruck da macht. Er hat öfter mal utopische Visionen, zieht das dann aber durch. Ich bin sehr viel in Frankfurt, weil sich da auch immer wieder neue Sachen ergeben. Die Single „Let it rain down“ mit PollyAnna hätte es ohne dieses Studio nicht so gegeben."

Alle Farben gewährt Einblick in sein Seelenleben

Du hast dein festes Team von vor der Pandemie weiter um dich und setzt da auf Kontinuität – war es schwer dein Umfeld zu halten und wie wichtig ist dir das?

Alle Farben: "Das ist sehr wichtig. Ich glaube, ich war immer ein guter Arbeitgeber und das bekomme ich zurück. Dass mein Team im weitesten Sinne dabeigeblieben ist, macht mich sehr glücklich und dankbar."

Du hast dich während der Pandemie sehr viel mit deinen Hobbys Kochen und Fitness beschäftigt – kannst du das beibehalten oder hast du durch die vielen Auftritte keine Zeit mehr dafür?

Alle Farben: "Kochen nicht mehr so, Fitness eigentlich schon. Ich versuche dranzubleiben."

Hast du dich in der Pandemie verändert?

Alle Farben: "Ich glaube, ich bin geordneter geworden und verbringe viel mehr Zeit mit meiner Mutter, schreibe viel mit ihr oder gehe mit ihr spazieren."

