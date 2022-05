Parookaville 2022 - Line up füllt sich mit weiteren DJ-Stars

Weeze. In den nächsten Tagen wird das vollständige Line up für Parookaville 2022 verkündet. Neu dabei sind Alan Walker, W&W und Nicky Romero.

300 Künstlerinnen und Künstler werden bei der sechsten Auflage des Festivals Parookaville auftreten. In den nächsten Tagen wollen die Veranstalter das komplette Line up für das Event vom 22. bis 24. Juli bekanntgeben. Zum Start wurden am Freitag weitere Headliner hinzugefügt: DJ- und Produzent Alan Walker soll am Sonntag auf der Mainstage ein weltweiter Superstar das Publikum begeisternm. Der britisch-norwegische DJ landete mit "Faded" 2015 seinen bislang größten Hit.

Mächtig Staub und Sand wirbelte das DJ-Duo W&W bereits in Parookaville auf. Sie ließen mehrere zehntausend Musik-Fans vor der Mainstage so lange im Takt der Musik hin- und herhüpfen, bis sich eine Staubwolke über die Menge gelegt hatte. W&W sind mit ihrem klassischen EDM-Sound Stimmungs-Garanten am Samstag auf der Mainstage.

Parookaville Sandsturm

Line up des Festivals füllt sich mit weiteren Stars

Bereits am Freitag wird Nickly Romero auf die Hauptbühne von Parookaville zurückkehren. Der Niederländer gehört zu den angesagtesten DJs und arbeitete als Produzent mit Stars wie Avicii, David Guetta und Hardwell zusammen. Etwas Besonderes dürfte am gleichen Tag der gemeinsame Auftritt der Hardstyle-Acts Brennan Heart und Yellow Claw auf der Mainstage werden.

Alan Walker gehört zum Line up von Parookaville 2022. Foto: dpa

Weiter neu im Line up von Parookaville 2022 sind Blasterjaxx, Cesqeux, Da Tweekaz, Electric Callboy, Krewella, Öwnboss, Pan-Pot und Ran-D. In den letzten Wochen wurde bereits die Bookings von nationalen und internationalen Stars wie Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Felix Jaehn, Robin Schulz, Alle Farben und Topic bekannt gegeben.

Tickets für Parookaville 2022 im Vorverkauf

Das Festival Parookaville war bislang bei allen fünf Ausgaben ausverkauft. Gelingt dem Veranstalter das 2022 erneut, würden täglich 75.000 Bürgerinnen und Bürger in die fiktive Festivalstadt strömen. Tickets gibt es auf der Homepage von Parookaville, wobei einige Kategorien nicht mehr verfügbar sind.

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Poli Minas

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Veranstalter

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Veranstalter

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Astrid Hoyer-Holderberg

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Hans Blossey

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Hans Blossey

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Parookaville 2019 - die schönsten Bilder von dem Festival 70.000 Musik-Fans verwandelten Parookaville in eine pulsierende Party-Stadt. Foto: Lars Heidrich

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Parookaville