Parookaville 2022 - Olaf der Flipper: "Ich bin überwältigt"

Weeze. Bei Parookaville sang Olaf der Flipper "Wir sagen danke schön". Im Interview schwärmt der Sänger von dem Publikum beim Weezer Festival.

Olaf Malolepski musste erstmal googlen, als die Anfrage für einen Auftritt auf dem Festival Parookaville in Weeze kam. "Ich wusste gar nicht, was das ist. Aber als ich die Bilder von den fröhlichen Besuchern sah, fand ich die Idee spannend", erklärte das Gründungsmitglied der Schlagerband "Die Flippers" im Interview mit der Redaktion. "Und Heino war ja auch beim Wacken - also warum nicht", dachte sich der 76-Jährige.

Was "Olaf der Flipper" - so sein heutiger Künstlername - dann aber bei dem Festival am Samstag erlebte, habe selbst einen erfahreren Musiker wie ihn überrascht. Das Publikum feierte ihn und das 13 Jahre alte Lied "Wir sagen danke schön" (40 Jahre Die Flippers), als gehörte er zu den Top-Stars auf dem international bekannten Festival mit insgesamt 300 DJ- und Musik-Acts. "So was hab ich in meiner Karriere mit den Flippers nur ganz selten erlebt. Mir fehlen jetzt noch die Worte", bekennt Malolepski.

Bei Parookaville 2022 wurde Olaf der Flipper wie ein Superstar gefeiert

Einige Zeit vor seinem Auftritt wollte ihm der Veranstalter bei einem Rundgang das Festival-Gelände von Parookaville zeigen: "Aber ich bin keine fünf Meter weit gekommen." Ständig standen mehr als zehn junge Leute um ihn herum und sangen 'Wir sagen danke schön". "Ich war vorher ja doch ein bisschen skeptisch und dachte nur, manchmal muss man neue Wege gehen", so Malolepski.

Bei diesem positiven Empfang der Bürgerinnen und Bürger von Parookaville war schnell die letzte Skepsis verflogen. "Obwohl die Leute mich noch nie auf der Bühne gesehen haben, singen sie danke schön“, nimmt der Sänger den ganzen Hype um ihn und das Lied auch mit einer Prise Humor.

Parookaville 2022: "Olaf der Flipper" wurde beim Festival in Weerze vom Publikum gefeiert. Foto: Parookaville

Das Konzert von Kasalla wurde wegen Überfüllung abgebrochen

Doch noch vor dem Beginn seines Auftritts gab es ein Problem: Das Konzert der Kölner Band Kasalla musste nach drei Liedern abgebrochen werden, weil der rund 2000 Menschen fassende Bereich vor der kleinen Bühne Brainwash völlig überfüllt war.

Nach einiger Zeit löste sich das Gedränge etwas auf, aber trotzdem war es noch so voll, dass es unmöglich schien, dass der Sänger durch die Menge die Bühne erreichen könnte. Dann bat Mit-Organisator Bernd Dicks per Durchsage darum, dass eine Gasse gebildet werde, was trotz der Massen prompt funktionierte. "Ich bin begeistert von diesen disziplinierten jungen Leuten - und dann bin ich wie ein Weltstar durch diese Gasse gelaufen."

Parookaville 2022: Durch diese Gasse erreichte "Olaf der Flipper" die Brainwash-Bühne. Foto: Parookaville

Olaf der Flipper möchte bei Parookaville 2023 auftreten

Als "OIaf der Flipper" schließlich auf der Bühne sein Lied "Wir sagen danke schön" startete, gab es kein Halten mehr und das komplette Publikum sang lauthals mit. Vor einem Jahr erfuhr der Song auf einmal über Mallorca-Partys einen ungeheuren Hype. "Meine Tochter sagte: Mensch Papa, die DJs dort spielen ein Flippers-Lied rauf und runter". Der unverhoffte Rummel macht den 76-Jährigen stolz. Bei Parookaville entwickelte sich das Flippers-Lied auch zur inoffiziellen Campingplatz-Hymne.

Auf der Brainwash-Bühne musste der Künstler den Song dann auch gleich doppelt singen. "Ich bin überwältigt und möchte unheimlich gerne wiederkommen - viele könnten ja hier meine Enkel sein. Jetzt sind sie Fans von mir und den Flippers. Und beim nächsten Mal singe ich dann auch drei Lieder mehr", verspricht "Olaf der Flipper" mit Blick auf Parookaville 2023.

