Nach einer heftigen Hitzewelle sind die Temperaturen in NRW wieder deutlich gesunken. So wird das Wetter am Parookaville-Wochenende in Weeze:

Es war eine kurze aber intensive Hitzewelle in NRW: Pünktlich zum Parookaville 2022 werden die Temperaturen milder.

Wir verraten: Auf dieses Wetter dürfen sich Besucherinnen und Besucher des Parookaville 2022 freuen.

Nach zwei heißen Tagen ist in der Nacht zu Donnerstag eine Unwetterfront über NRW hinweggezogen. Die ersten Besucherinnen und Besucher durften daher am Donnerstag schon früher auf den Campingplatz. Statt wie geplant um 10 Uhr öffneten die Veranstalter bereits um 5 Uhr die Tore. Die Camping-Gäste sollten die Chance bekommen, im Trockenen ihre Zelte aufzubauen. Mehr zur Eröffnung des Campingplatzes lesen Sie hier.

Regen hin oder her: Es wird voll an dem Wochenende in Wezze. Am Mittwoch meldeten die Veranstalter: Das Parookaville-Festival ist ausverkauft. Insgesamt werden 225.000 Besucherinnen und Besucher erwartet.

Die Wetter-Vorhersage für das Parookaville-Wochenende

Und wie wir das Wetter am Parookaville-Wochenende in Weeze?

Am Samstag können sich Festivalbesucherinnen und -besucher dann auf etwas mehr Sonnenschein einstellen: Die Temperaturen sollen auf bis zu 26 Grad steigen. Und auch am Sonntag bleibt es weitgehend trocken und sonnig bei Temperaturen bis zu 31 Grad.

Am Freitag blieb es in Weeze schon weitgehend trocken bei Temperaturen bis zu 24 Grad.

