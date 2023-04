Parookaville 2023 - "Closing" am Sonntag wird wieder wild

Weeze. Der "Closing Act" soll bei jedem Festival den krönenden Abschluss bilden. Dafür hat Parookaville einen Stimmungs-Garanten im Line up.

Mit einem rauschenden Abschluss hatte Parookaville seine Bürger im vergangenen Jahr aus der fiktiven Party-Stadt wieder in ihren Alltag entlassen. Dass viele das Ende des Festivals in Weeze in guter Erinnerung behalten haben, dürfte sicher auch am "Closing Act" auf der Mainstage gelegen haben: Dort hatte Star-DJ Timmy Trumpet das Publikum mit seiner spektakulären Freak-Show ein letztes Mal in Ekstase versetzt.

Für den Trompete spielenden Australier war der Auftritt bei Parookaville etwas Besonderes: "Er hatte vorher noch nie ein Abschluss-Set bei einem Festival gespielt, aber ich habe ihn schon lange beobachtet und der Plan ist voll aufgegangen", freute sich Mitorganisator Bernd Dicks im Anschluss. Deshalb sind viele Ticket-Besitzer neugierig, wer 2023 als letzter Künstler auf der Mainstage zu sehen sein wird.

Parookaville 2023: Trompete leitet den Schluss-Akkord ein

Auf der Homepage von Parookaville ist es in der "Line up"-Übersicht nicht erkenntlich, aber der Redaktion wurde jetzt bestätigt, dass erneut Timmy Trumpet der Schluss-Akkord von Parookaville 2023 gebührt. Dabei gab es an dem Sonntag mit Afrojack und Kygo noch zwei weitere Kandidaten auf der Mainstage, denen man einen würdigen Abschluss des Weezer Festivals zutrauen könnte.

Das "Closing Set" von Parookaville 2023 übernimmt in Weeze erneut der Australier Timmy Trumpet - hier zu sehen auf den Schultern seines DJ-Kollegen Steve Aoki. Foto: Pressebild Parookaville/Jorrit van de Kolk

In den vergangenen Tagen haben die Veranstalter zahlreiche Künstlerinnen und Künstler aus dem Line up von Parookaville 2023 über ihre Kanäle in den Sozialen Kanälen bekannt gegeben. Allerdings tauchten da nicht alle neu hinzugefügten DJs und Acts auf. Wer neugierig ist, sollte sich durch den Artist-Bereich auf der Parookaville-Homepage klicken.

Über 90 Prozent der Tickets für das Festival sind verkauft

Mittlerweile sind mehr als 90 Prozent der Tickets für die täglich rund 75.000 Gäste von Parookaville 2023 verkauft. Die 40.000 Visa für den Campingplatz sind restlos vergriffen. Aktuell gibt es nur noch Tages-Tickets für den Freitag (119 Euro) und Sonntag (99 Euro) sowie wie für das gesamte Wochenende (229 Euro) vom 21. bis 23. Juli.

Parookaville 2022 - Eindrücke aus der Festivalstadt

