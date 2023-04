Parookaville 2023: Topic, Afrojack und Scooter im Line up

Weeze. 130 weitere DJs und Acts werden diese Woche für das Festival Parookaville bekannt gegeben. Alle 40.000 Camping-Visa sind verkauft.

Parookaville erweitert das Line up für 2023 um zahlreiche DJs und Acts

Deutsche Stars wie Scooter, Topic, Claptone und Paul van Dyk kommen nach Weeze

90 Prozent der Visa sind vergriffen - Alle 40.000 Camping-Tickets verkauft

Diese Woche dürfte für die Fans von Parookaville spannend werden: Die Veranstalter wollen 130 Künstlerinnen und Künstler aus dem mehrere hundert Acts fassenden Line up für das Weezer Festival verkünden. In der ersten Verkündung am Montag stehen vor allem die Headliner im Mittelpunkt.

Bereits zum fünften Mal steht Afrojack im Line up von Parookaville. Der Niederländer gehört seit Jahren zu den Top10 in der Leser-Wahl des DJ Mag. "Parookaville ist eine verrückte Party", beschrieb Afrojack das Festival im Interview mit der Redaktion. Der Grammy-Preisträger ist Headliner am Festival-Sonntag auf der Mainstage.

Parookaville 2023: Alesso und Scooter erneut im Line up

Der Schwede Alesso gehörte bereits bei der Premiere von Parookaville im Jahr 2015 zu den gefeierten DJ-Stars. Bei Produktionen mit Stars wie Madonna, Katy Perry oder Zara Larsson verbindet er Pop-Sounds mit der EDM-Welt und ist Garant für ein stimmungsvolles, energiegeladenes DJ-Set - diesmal als Headliner auf der Mainstage (Freitag).

Zurück auf die zweitgrößte Bühne Bill's Factory geht es am Sonntag für Scooter. Ebenfalls Techno - aber einen ganz anderen Sound - gibt es am gleichen Tag von Reinier Zonneveld auf der Bühne Desert Valley. Was derweil KSHMR auf der Mainstage am Freitag spielen wird, dürfte völlig offen sein. Bekannt wurde der US-Amerikaner mit indischen Wurzeln durch rhytmischen Electro-House - allerdings hat er jüngst auch ein HipHop-Album angekündigt.

H.P. Baxxter kehrt mit Scooter nach Parookaville zurück. Foto: Parookaville

Topic und Kungs treten auf der Bühne Bill's Factory auf

Kein Headliner, aber absoluter Überflieger der letzten Jahre ist Topic. Der gebürtige Solinger produziert (auch international) einen Hit nach dem anderen (33 Platin-Auszeichnungen) und hat im vergangenen Jahr einen umjubelten Auftritt bei Parookaville hingelegt - er tritt erneut am Freitag auf der von 1Live präsentierten Bühne Bill's Factory auf.

Der bei Auftritten stets lächelnde Franzose Kungs ist ebenfalls ein Hit-Garant ("This Girl" und "Don't You Know" ) und hat gerade erst mit Grammy-Gewinner Purple Disco Machine mit "Substitution" einen neuen Ohrwurm veröffentlicht. "Ich sehe hier so viele glückliche Gesichter", schwärmte Kungs bei seinem letzten Parookaville-Auftritt.

Meduza feiert Premiere beim Festival in Weeze

Den Spagat zwischen radiotauglichen Hit-Produktionen und gefeiertem DJ-Act hat das italienische Tech-House-Trio Meduza nahezu perfekt hinbekommen. Sie feiern am Samstag auf der Bühne Desert Valley ihre Parookaville-Premiere.

Einen der emotionalsten Momente in der Geschichte von Parookaville kreierte 2017 der niederländische Act Showtek, der dem wenige Tage zuvor verstorbenen "Linkin Park"-Sänger Chester Bennington gedachte. Rund 40.000 Besucherinnen und Besucher sangen den Klassiker "In The End" und sorgten mit Showtek für Gänsehaut. Die DJs sind für die Mainstage am Sonntag gebucht.

Gänsehaut bei Parookaville mit Showtek zu "Linkin Park"-Song

Deutsche Stars Claptone und Paul van Dyk sind gebucht

Eine Trance-Legende ist Paul van Dyk. Seit mehreren Jahrzehnten zählt der Berliner zu den prägenden Figuren des Musik-Genres. Er wird seinen Sound in der Cloud Factory am Sonntag präsentieren. Ebenso wie Paul van Dyk gehört der deutsche Musik-Produzent Claptone international zu den gefragtesten DJs. Der Mann mit der goldenen Maske geht auf der "Desert Valley"-Bühne am Sonntag an den Start: Die venezianische Maske solle das Edle in seinem House-Sound widerspiegeln, erklärte Claptone im Interview.

Afrojack ist einer der Headliner im Line up für Parookaville 2023. Foto: Parookaville

Weiterhin neu im Line up sind House-Star Vintage Culture (Desert Valley, Freitag), Blasterjaxx (Mainstage, Freitag), Fedde Le Grand (Mainstage, Sonntag), Nicky Romero (Mainstage, Samstag), Mattn (Mainstage, Sonntag) Sub Zero Project (Samstag, Bill's Factory), Coone, (Bill's Factory, Samstag), der Brite Hedex, der am Freitag Drum'n'Bass spielt sowie Kobosil (Hardtechno, Samstag) und Sefa (Hardstyle, Samstag).

Im Laufe dieser Woche werden tägtlich weitere Namen veröffentlicht. In den vergangenen Monaten haben die Veranstalter bereits Dutzende DJs und Acts für Parookaville 2023 bekannt gegeben - darunter Stars wie:

90 Prozent der Tickets für Parookaville 2023 sind verkauft

Die ersten sechs Ausgaben des Festivals Parookaville waren allesamt ausverkauft. Für das siebte Event vom 21. bis 23. Juli 2023 sind drei Monate vor dem Start bereits 90 Prozent der Visa verkauft - so heißen die Tickets, die den Einlass in die Festival-Stadt gewähren.

Täglich werden wohl wieder 75.000 Gäste erwartet - 40.000 davon verbringen das Festival (ab Donnerstag) auf dem Campingplatz - die Visa hierfür sind restlos vergriffen. Aktuell gibt es nur noch Wochenend-Tickets ohne Camping für Parookaville sowie Tages-Visa für Freitag (119 Euro), Sonntag (99 Euro) und wenige Glamping-Pakete (ab 699,50 Euro).

Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Hier sind die schönsten Bilder und Outfits aus drei Festival-Tagen Parookaville in Weeze. Foto: Lars Heidrich

