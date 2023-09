Weeze. Tickets für Parookaville 2024: Im Oktober startet der Visa-Vorverkauf für das Festival in Weeze. Bislang waren alle sieben Ausgaben ausverkauft.

Auf diesen Termin haben die Fans des Festivals Parookaville gewartet, seitdem sich die Tore der Party-Stadt im Juli geschlossen hatten. Die Veranstalter des Events auf dem Gelände neben dem Airport Weeze haben das Datum für den Start des Ticket-Vorverkaufs für Parookaville vom 19. bis 21. Juli 2024 festgelegt: Ab dem Sonntag, 1. Oktober, um 12 Uhr sind die Visa - so heißen die Eintrittskarten für Parookaville - über die Internetseite des Veranstalters erhältlich.

Die Preise der einzelnen Ticket-Kategorien für Parookaville 2024 sollen in den nächsten Wochen bekanntgegeben werden. Bei der Festival-Ausgabe in diesem Jahr kosteten die Tages-Visa zwischen 99 (Sonntag) und 139 Euro (Samstag) - plus Gebühren. Das "Full Weekend Visa" lag bei 229 Euro - inklusive Camping 339 Euro.

Besonders begehrt waren bei Parookaville stets die VIP-Tickets. Hier lagen die Tagespreise bei 189 bis 229 Euro. Für das gesamte Wochenende mussten die Festival-Fans 369 Euro - inklusive Camping 479 Euro - zahlen.

Parookaville gehört zu Top 20 der weltweit beliebtesten Festivals

Das Festival Parookaville war bei allen sieben bisherigen Events ausverkauft. Die letzten Tickets für Parookaville 2023 wurden Anfang Juli vergeben, so dass die Weezer Veranstalter bereits zwei Wochen vor dem Beginn des Festivals "ausverkauft" bei täglich 75.000 Bürgerinnen und Bürgern meldeten. Damit gehört Parookaville zu den größten Festivals in Deutschland. Bei der Leser-Wahl des DJ Mag wurde das Event jüngst auf Platz 20 der beliebtesten Festivals weltweit gewählt.

Das Line up des Festivals Parookaville besteht aus rund 300 Künstlerinnen und Künstlern - darunter sind zahlreiche nationale und internationale DJ-Stars. So feierte in diesem Jahr unter anderem der Norweger Kygo seine Parookaville-Premiere. Zu den Headlinern gehörten unter anderem Steve Aoki, Hardwell, Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, The Chainsmokers und Felix Jaehn.

Das Festival Parookaville 2023 in Bildern

