Parookaville live: Hier ist der Livestream zum Festival 2023

Weeze. Parookaville in Weeze mit täglich 75.000 Gästen: Wer nicht dabei ist, kann das Festival live im Netz verfolgen. Hier geht es zum Livestream.

Parookaville ist zum siebten Mal ausverkauft – täglich werden 75.000 Gäste aus über 40 Ländern auf dem Gelände neben dem Airport Weeze erwartet. Damit gehört Parookaville zu den fünf größten Festivals in Deutschland und ist das größte Festival für Elektronische Musik hierzulande. Das Line up besteht aus über 300 internationalen und nationalen DJs plus einigen Party-Acts.

Wer kein Ticket mehr bekommen hat, kann zumindest via Livestream dabei sein: Täglich sieben Stunden werden zusammen mit der "Bank of Parookaville" ING an allen drei Festival-Tagen einige der besten DJ-Sets übertragen - darunter von Kygo, Hardwell, Afrojack sowie W&W.

Livestream bei Parookaville 2023 mit 75 DJs und Acts

Insgesamt sollen im Wechsel die Auftritte von mehr als 75 Künstlerinnen und Künstlern auf fünf verschiedenen Bühnen (Mainstage, Bill’s Factory, Desert Valley, Time Lab und Cloud Factory) gezeigt werden. Neben dem klassischen 16:9-Stream etwa auf Youtube setzt Parookaville die Kooperation mit TikTok fort und zeigt dort den Stream exklusiv im 9:16-Hochformat.

Von Parookaville 2023 wird es täglich einen siebenstündigen Livestream geben.

Das ist der Timetable zum Livestream von Parookaville 2023

19.00 Uhr: Opening

19:02 Uhr: Tujamo

19.20 Uhr: Will Sparks

19.50 Uhr: David Puentez

20.10 Uhr: Lovra

20.30 Uhr: KSHMR

21.30 Uhr: Fisher

22.30 Uhr: Kungs

22.50 Uhr: Alesso

23.10 Uhr: Vintage Culture

23.30 Uhr: Topic

0.00 Uhr: Steve Aoki

1.00 Uhr: Alok

Gesendet wird jeweils am Freitag und Samstag von 19 bis 2 Uhr sowie am Sonntag von 18 bis 1 Uhr. Die Moderation übernimmt Lola Weippert, die mit Interviews und Backstage-Übertragungen die Parookaville-Atmosphäre für den Livestream einfangen soll.

Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Parookaville 2022 - die schönsten Fotos vom Weezer Festival Hier sind die schönsten Bilder und Outfits aus drei Festival-Tagen Parookaville in Weeze. Foto: Lars Heidrich

