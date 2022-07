Parookaville: Nach Kasalla-Abbruch wechselt Mia Julia Bühne

Weeze. Nach dem Abbruch des Auftritts von Kasalla haben die Parookaville-Veranstalter Konsequenzen gezogen. Mia Julia wechselt auf eine größere Bühne.

Planänderung bei Parookaville: Am Sonntag wird Mia Julia nicht auf der kleinen Bühne Brainwash auftreten, sondern auf die zweitgrößte Festival-Bühne in Weeze, Bill's Factory, wechseln. Hintergrund sind die Ereignisse an den ersten zwei Festivaltagen, als es erst beim Auftritt der 257ers schon sehr voll im Bereich vor der Bühne war und das Kasalla-Konzert sogar abgebrochen werden musste.

Die beliebte Kölner Band hatte so viele Fans angelockt, dass es kein Durchkommen mehr gab und sich einige Besucherinnen und Besucher nicht mehr aus der Masse befreien konnten. Daraufhin wurde die Musik abgedreht und der Auftritt abgebrochen.

Mia Julia wechselt bei Parookaville aus Sicherheitsgründen auf eine größere Bühne. Foto: Ingmar Kreienbrink

Parookaville 2022: Mia Julia wechselt auf zweitgrößte Bühne

Bei Mallorca-Sängerin Mia Julia drohte nun am Sonntag eine ähnliche Situation. "Das brauchen wir nicht nochmal. Wir hatten schon bei Social Media gesehen, wie die Ankündigung des Auftritts von Mia Julia abgegangen ist", so Mitorganisator Bernd Dicks. Statt auf der Brainwash-Bühne tritt sie nun von 19 bis 19.30 auf der Bill's Factory auf. Während vor der Brainwash-Bühne vielleicht 2000 Menschen Platz haben, können sich vor der zweitgrößten Stage von Parookaville 15.000 Besucher versammeln – mit viel Luft nach hinten.

Rückblickend schildert Dicks noch einmal die Situation bei dem Abbruch von Kasalla: "Die Johanniter haben ja direkt an der Stelle ein Einsatzzentrum – die haben durchgegeben, dass die Situation kritisch sei". Das Problem sei Folgendes: "Wenn die Leute springen, entsteht eine Wellenbewegung. Und einige Besucher – auch aufgrund der Tatsache, dass sie schon lange keine gefüllten Bereiche mehr erlebt hatten – haben dann etwas Panik bekommen, aber es war keine Massenpanik", so Dicks. "Wir hatten die Situation im Griff."

Im Endeffekt lasse sich manchmal nur schwer abschätzen, wie sich die Massen – bei Parookaville sind es täglich 75.000 Besucherinnen und Besucher – bewegen bei zehn Bühnen. "Deshalb ist es so wichtig, dass wir engmaschig beobachten, sofort weitergeben und dann Konsequenzen geben", erklärt Dicks. Mit der Band Kasalla hat er übrigens vereinbart, dass sie bei Parookaville 2023 (21. bis 23. Juli) erneut auftreten – dann wohl aber auf einer größeren Bühne.

