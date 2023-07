Parookaville: Steve Aoki wirft Organisator Torte ins Gesicht

Weeze. Der erste Festival-Tag von Parookaville hatte mitreißende Auftritte der DJ-Stars zu bieten - ein Geburtstagskind bekam eine besondere Würdigung.

Wenn Steve Aoki auf der Bühne steht, fliegen dem Publikum nicht nur die Bässe um die Ohren. Irgendwann greift der DJ zu anderen Geschützen: Er schmeißt Torten in die Menge, wo zahlreiche Fans "Cake Me"-Schilder hochhalten. "Es ist ein wunderschön, wenn man einen Volltreffer landet - das Gefühl wird niemals alt", erzählt Steve Aoki lachend im Interview mit der Redaktion kurz vor seinem Auftritt beim Festival Parookaville in Weeze.

Doch am Freitag sollten nicht alle Kuchen in Goch gebackenen Kuchen im Publikum landen... ein Exemplar hatte sich Aoki für jemanden aus Weeze aufgehoben: Festival-Planer Bernd Dicks bekam auf der Mainstage vom dem US-Amerikaner ein ganz besonders Geschenk zum 41. Geburtstag - mitten ins Gesicht.

Die Verbindung von Aoki zu dem Weezer Event ist sehr eng: "Es gibt fünf Festivals - die muss ich einfach jedes Jahr spielen. Und dazu gehört Parookaville", betonte der DJ, der schon 2015 bei der Premiere des Festivals eine besondere Rolle spielte. Aoki war der erste große Name im Line up, mit dem Dicks einen Vertrag abgeschlossen hatte: "Das wusste ich gar nicht - das ist ja unglaublich. Ich kann mich noch gut an die kleine Bühne damals und das epische, verrückte Publikum erinnern. Jetzt ist Parookaville wie eine Familie für mich", so Aoki.

Steve Aoki gratulierte Parookaville-Mitorganisator Bernd Dicks auf spezielle Weise zum Geburtstag. Foto: dpa

Topic: "Parookaville ist das beste Festival in Deutschland"

Am ersten offiziellen Festival-Tag traten neben dem US-Amerikaner noch weitere Superstars der DJ-Szene auf: Der Schwede Alesso heizte dem Publikum mit Progressive-House-Sound ein. Bei Dimitri Vegas & Like Mike tanzten und hüpften mehrere zehntausend Gäste vor der neugestalteten 160 Meter breiten Mainstage. Tech-House-Star Fisher wirbelte in der gut gefüllten Desert Valley. Und Alok, der in Brasilien schon vor einer Million Menschen aufgetreten ist, feierte zu später Stunde auf Bill's Factory eine starke Parookaville Premiere - trotz Müdigkeit konnte bei dem abwechslungsreichen Auftritt kaum ein Musik-Fan stillstehen.

Sichtlich genoss der aus Solingen stammende Topic sein "Heimspiel-Festival" und spielte ein mitreißendes DJ-Set: "Parookaville war vor Jahren das erste große Festival, das mich gebucht hatte. Für mich ist Parookaville in Deutschland das beste Festival - hier wird so viel Liebe ins Details bei den Bühnen und der Festivalstadt gesteckt, das ist schon krass", lobte Topic im Redaktions-Gespräch.

David Puentez spricht über Zwischenfall auf Campingplatz

Ein zweites Mal ging David Puentez bei Parookaville 2023 an den Start - diesmal auf Bill's Factory. Erneut zog es einen große Zahl an Festival-Gästen zu ihrem stets gut gelaunten "Pünti".

Diese beiden Gäste haben Spaß beim Parookaville-Festival in Weeze. Foto: Lars Heidrich

Dem war am Donnerstag bei seinem Auftritt auf dem Penny Tower das Herz kurzzeitig in die Hose gerutscht: "Mehrere Leute hatten im Publikum signalisiert, dass was passiert sei und da habe ich sofort die Musik ausgemacht", beschreibt David Puentez. Ein Mann lag auf dem Boden, so dass Sanitäter zu Hilfe gerufen wurden. "Ich war erstmal paralysiert, weil ich nicht wusste, was passiert war - aber dann kam ja relativ schnell der Daumen hoch, dass alles gut ist".

Viele Stars im Line up von Parookaville 2023

Das Line up am Samstag ist ebenfalls gespickt mit Stars der DJ-Szene. Top-Acts auf der Mainstage sind The Chainsmokers, W&W, Hardwell, Felix Jaehn und Nicky Romero. Dazu kommen auf weiteren Bühnen Claptone. Meduza, Brennan Heart, Da Tweekaz, Le Shuuk, Tujamo und Hugel.

Einige Parookaville-Fans haben sich beim Outfit etwas Außergewöhnliches einfallen lassen. Foto: Lars Heidrich

Der Sonntag von Parookaville bietet eine Fülle spannender Acts – sei es deutsche Stars wie Scooter, Alle Farben, Cosmic Gate, Paul van Dyk und Vize oder aber Kygo (Norwegen), The Chainsmokers (USA) sowie Oliver Heldens und Afrojack (beide Niederlande).

Erneuter Anlauf von Kasalla beim Weezer Festival

Zudem wird die Kölner Band Kasalla einen erneuten Anlauf bei Parookaville nehmen – nach dem Abbruch ihres Konzertes im vergangenen Jahr wird die Gruppe diesmal auf der zweitgrößten Bühne „Bill’s Factory“ auftreten – ebenso wie der aktuelle „Friesenjung“-Chartstürmer Ski Aggu.

