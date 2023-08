Foto: Next Events GmbH

Nach dem San-Hejmo-Festival 2023 in Weeze war die Campingplatz-Wiese blitzsauber.

Campingplatz Überraschung nach dem San Hejmo: So sah der Campingplatz aus

Weeze. Ein gänzlich anderes Bild als nach Parookaville bot sich nach Abreise der Camping-Gäste des San-Hejmo-Festvials 2023 auf dem Zeltplatz in Weeze.

Es war ein ungewöhnliches Bild: Nach der Abreise der Rund 10.000 Camping-Gäste des San-Hejmo-Festivals in Weeze, war die Wiese blitzsauber - ganz anders, als man das nach Parookaville gewohnt war. Nach dem Elektro-Festival, ebenfalls von der Next Event Gruppe organisiert, lag in der Vergangenheit immer viel Müll herum. Oft waren Zelte von Festival-Gästen nicht abgebaut worden. Es dauerte Tage, um auftzräumen.

San-Hejmo-Veranstalter auf Instagram: "Ihr seid der Wahnsinn"

Nach dem San-Hejmo-Festival, das in diesem Jahr zum ersten Mal inklusive der Möglichkeit zu Campen stattgefunden hatte, waren die Müllsäcke hingegen am Rand der Wiesen platziert, die Fläche selbst: leergeräumt. "Danke, dass ihr all euer Equipment wieder eingepackt und mitgenommen habt. Danke, dass ihr euren Müll entsorgt habt. Ihr seid der Wahnsinn!", schreiben die Veranstalter auf Instagram.

Tatsächlich hatten sich die Camperinnen und Camper nur selbst dazu verpflichtet, den Müll zu vermeiden. Eine Kontrolle gab es beim San Hejmo nicht. Die Veranstalter hatten jedoch bereits im Vorfeld darauf hingewiesen, Zelte nicht als Abfallprodukt zu betrachten, sondern diese nach Festivalende wieder mitzunehmen, um sie wieder zu verwenden - oder die Zelte in einer der dafür vorgesehenen Recycling-Stationen abzugeben.

Bei der Müllpfandstation fanden Festival-Gäste außerdem einen Wertstoffhof, an dem rund um die Uhr Müll entsorgt werden konnte. Für jeden vollen Müllsack erhielt man einen Pfand von zehn Euro zurück.

