Felix Jaehn ist jetzt Vize-Bürgermeister von Parookaville. Diesen Titel haben alle in diesem Jahr bekommen, die seit der ersten Ausgabe des Festivals 2015 in Weeze stets dabei waren. Während des Festivals traf die Redaktion den deutschen Star-DJ und Produzenten zum Interview, denn die Verbindung des Norddeutschen zu Weeze wird schon bald nochmal intensiver werden:

Du scheinst ja die Location hier in Weeze sehr zu mögen und gar nicht genug davon zu bekommen – jetzt bist Du am 20. August schon wieder hier…

Felix Jaehn: "Parookaville ist in Deutschland seit der Premiere mein absolutes Lieblings-Festival und ich komme sehr gerne her. Als ich dann gehört habe, dass es jetzt noch ein zweites Festival von den gleichen Machern hier geben soll, war ich sofort am Start."

Felix Jaehn ist gespannt auf das Konzept von San Hejmo

Bei San Hejmo soll es sich ja wie bei Parookaville auch um ein Show-Konzept handeln. Bist Du gespannt was sich die Organisatoren da einfallen lassen?

Felix Jaehn: "Auf jeden Fall – vor allem wo am Ende die Unterschiede sind. Das ist ja auch ein bisschen angekündigt als das Pop-Parookaville. So treten viele Live-Künstler auf."

Es wird ja eine Parookaville-Bühne mit dir und auch Topic geben, während für die Hauptbühne im Line up Materia, Loredana und Querbeat stehen. Dadurch zieht San Hejmo ein sehr unterschiedlich an Musik interessiertes Publikum an – bereitest Du Dich anders darauf vor?

Felix Jaehn: "Tendenziell spiele ich bei einem Pop-Festival noch mehr von meinen eigenen Songs, weil dann die Leute da sind, die darauf feiern und ich kann auch mal etwas softer und etwas mehr variieren."

Also ein großer Unterschied zu deinem Parookaville-Auftritt?

Felix Jaehn: "Heute auf der Mainstage von Parookaville läuft vor und nach mir Big Room. Wenn ich da im Sound zu sehr melodisch werde, dann werden sich die Leute bei mir einen Cocktail holen. Deshalb muss ich da schon etwas mehr Gas geben, als es mir manchmal lieb ist. Wenn ich zwischen Pop-Künstler spiele, habe ich die Erfahrung gemacht, dass es ziemlich gut funktioniert, weil ich Dance spiele und etwas schneller, es automatisch einen Energie-Schub beim Publikum gibt."

Warum Felix Jaehn mit Zoe Wees wegen San Hejmo sprechen will

Zoe Wees tritt ebenfalls bei San Hejmo auf einer anderen Bühne auf. Mit ihr hast du ja dieses Jahr erst das Lied „Do it better“ veröffentlicht. Gibt es da Überlegungen, dass ihr auch gemeinsam was bei dem Festival auf der Bühne macht?

Felix Jaehn: "Oh, diese Option hatte ich bisher noch gar nicht so richtig auf dem Schirm. Danke für den Tipp. Das werde ich das mal mit Zoe checken..."

