Boom. Tomorrowland 2022: Der Mannheimer Thomas Steinert schwärmt von der positiven und friedlichen Atmosphäre bei dem Festival in Belgien.

Für Thomas Steinert "gibt es einfach nichts Besseres": Der 44-Jährige ist ins Tomorrowland gereist - so heißt das Festival für elektronische Musik, dass Hunderttausende Gäste aus zahlreichen Ländern in den belgischen Ort Boom lockt. "Hier kommt die ganze Welt ohne Probleme zusammen und keiner wird dumm angemacht.", so Steinert.

Weil der Mannheimer dieses Jahr allerdings schon zum zweiten Mal auf der gigantischen Party ist (das Festival stieg an drei Juli-Wochenenden), hatte er eine Nachricht für die Daheimgebliebenen: "Hallo Kinder, Papa musste nochmal kurz ins Tomorrowland - macht Euch keine Sorgen! Ich bin bald wieder zuhause," stand auf seinem Schild, mit dem er für ein Foto posierte.

Tomorrowland 2022: Tickets für das Festival sind sehr gefragt

Tomorrowland 2022: Ein Mannheimer hatte eine wichtige Nachricht für seinen Nachwuchs. Foto: Ingmar Kreienbrink

Beim ersten Mal hatten er und seine Freunde mit vier Accounts versucht an die Festival-Tickets zu kommen, die jedesmal binnen Minuten vergriffen sind: "Es ist unglaublich schwierig, aber einer kam durch." Das Wochenende gefiel Steinert so gut, dass er sich für das Tomorrowland-Finale am Sonntag noch einmal eine Tageskarte über Viagogo sicherte.

Diesmal wollte er sich das ukrainische DJ-Duo Artbat auf der Mainstage sowie den Dänen Kölsch anschauen und viel Zeit an der im Wald versteckten Bühne Core verbringen. Die musikalische Auswahl ist groß bei dem Festival: Mehrere hundert Künstlerinnen und Künstler spielen an einem Tomorrowland-Wochenende auf mehr als zwölf Bühnen und decken dabei die komplette Bandbreite der elektronischen Musik ab.

Das war die Mainstage beim Festival Tomorrowland 2022 in Belgien. Foto: Ingmar Kreienbrink

Steinert lobt Tomorrowland für die Liebe zum Detail

Für Steinert ist das Festival allerdings noch mehr: "Hier ist alles mit so viel Liebe zum Detail organisiert. Alle wollen einfach für eine Weile den Kopf ausschalten und die Zeit genießen". Es sei deshalb auch nicht seine letzte Reise ins Tomorrowland gewesen. Seine acht- und zwölfjährigen Kinder müssen sich allerdings noch etwas gedulden, wenn sie eines Tages ihren Vater begleiten wollen. Das Musik-Märchenland öffnet erst ab einem Alter von 18 Jahren die Pforten.