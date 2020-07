Tomorrowland 2020 live: So real wirkt das Digital-Festival

Die Waldbühne Core gehört zu den beeindruckensten Kreationen bei "Tomorrowland Around the World" 2020.

Boom. Im Live-Blog berichten wir vom 2. Tag des 3D-Festivals "Tomorrowland Around the World" - im Line up sind David Guetta, Martin Garrix und Tiesto.

DJs animieren ein virtuelles Publikum, die realen Fans feiern vor dem heimischen Bildschirm - sieht so die Party-Zukunft aus, wenn die Experten die weltweite Corona-Pandemie nicht in den Griff bekommen? Der erste Tag des Digital-Events "Tomorrowland Around the World" 2020 hat neue Maßstäbe in der Festival-Innovation gezeigt, welche Möglichkeiten virtuelle Welten bieten.

Natürlich ist es kein Vergleich zur Live-Atmosphäre bei einem Konzert oder Festival - egal welche Musik-Richtung läuft. Trotzdem reagierten die Tomorrowland-Fans fast durchweg positiv und freuten sich über die Chance, zumindest im kleinen Kreis zur Musik ihrer Lieblings-Stars tanzen und feiern zu können. So ist die Vorfreude auf Tag 2 bei dem aufwendig produzierten 3D-Festival auf der virtuellen Party-Insel Papilionem groß.

Der Tomorrowland Live-Blog zum zweiten Tag des 3D-Festivals

22.23 Uhr: Nachdem jahrelang auf der Mainstage von Tomorrowland der EDM-Sound die Oberhand hatte, haben die Organisatoren die Bühne seit einiger Zeit auch für andere elektronische Musik-Stile wie Techno, House und Trance geöffnet - Paul Kalkbrenner am Samstag und Kölsch am heutigen Sonntag sind der beste Beweis, dass sich diese Strategie gelohnt hat.

22.03 Uhr: Der DJ und Produzent Kölsch hatte im Vorfeld ein eigenes kleines Konzert angekündigt und wollte nur eigene Tracks und Remixe spielen. Bei Tomorrowland 2020 entführt er sein Publikum in melodische Klangwelten.

21.45 Uhr: Nach dem brachialen Sound-Gewitter von Timmy Trumpet führt jetzt der Däne Kölsch eine feine Techno-Klinge auf der Mainstage. Die Bühne sollte übrigens in ähnlicher Form bei dem Tomorrowland-Festival in Belgien stehen. Die virtuelle Variante haben die Kreativköpfe genutzt, um sich ein paar Träume zu erfüllen: "Wir haben eine so große Mainstage kreiert, wie wir sie in der Wirklichkeit niemals realisieren könnten", so Mitgründer Michiel Beers.

21.12 Uhr: Bei Timmy Trumpet ist wahrlich nicht zu merken, dass er seine Show für Tomorrowland 2020 eigentlich gerade vor einer 15-köpfigen Aufnahme-Crew im Green Screen Studio durchgezogen hat. Er wirbelt über die Bühne, als würden gerade Zehntausende den trompetenden DJ feiern.

20.55 Uhr: Don Diablo widmet auf der Mainstage einen neuen Song namens "Thousand Faces" mit bewegenden Worten seinem verstorbenen Vater.

20.18 Uhr: Noch einmal zurück zur Wald-Bühne Core, bei der aktuell das DJ-Set von Adriatique gezeigt wird. Hier sind wohl die schönsten Bilder bei Kamerafahrten entstanden. Die Bühne Core gibt es übrigens auch im realen Tomorrowland in Belgien. Sie ist nur durch einen kleinen versteckten Durchgang zu erreichen und liegt dort tatsächlich auch im Wald.

19.50 Uhr: In der Bücherei der Insel Papilionem gibt es ein Quiz zur Geschichte von Tomorrowland. Ein schöne Idee, leider bleibt man bei der Erkundung immer wieder hängen und man muss neu starten.

19.19 Uhr: Ein bisschen merkwürdig wirken die Mikro-Ansprachen und Gesten in Richtung Publikum auch noch am zweiten Tag vor dem Hintergrund, dass alle DJ-Sets vorab in Green Screen Studios aufgenommen worden sind. "Ich habe die 15 Mitarbeiter im Studio genutzt, um mir vorzustellen, dass es 100 000 Leute sind“, verriet David Guetta in einer Zoom-Pressekonferenz für "Tomorrowland Around the World". Guetta wird heute um 23 Uhr auf der Mainstage auflegen.

19.00 Uhr: Jetzt startet auch die Freedom-Bühne für Freunde des Trance mit Marlo. Auf der Techno-Stage Core mit seiner imposanten Optik im Wald hat mit Patrice Bäumel ein Deutscher übernommen.

18.40 Uhr: Nicht ganz nachvollziehbar ist die Wahl bei einem zweitägigen Festival den Sonntag statt den arbeitnehmerfreundlichen Freitag zu nehmen. So spielt Martin Garrix bis 1 Uhr in der Nacht am Montag - wer durchhält, muss Montag hoffentlich nicht allzu früh aufstehen.

So sieht bei "Tomorrowland Around the World" die Mainstage auf der virtuellen Party-Insel Papilionem aus. Foto: Tomorrowland

18.00 Uhr: Auf der Mainstage starten Sunnery James & Ryan Marciano mit ihrer Daybreak Session bei Tomorrowland 2020. Sie spielen wie gewohnt einen groovigen House-Sound mit Latin-Einflüssen. Derweil hat auch DJ Licious auf der Bühne der großen Halle Elixir begonnen. Während dort die virtuellen Licht-Effekte durchaus beeindruckend und echt aussehen, wirken die Feuer-Fontänen doch etwas künstlich.

Einlass zum Tomorrowland 2020 nur nach Kauf eines Tickets

Der Zutritt in das Musik-Märchenland ist nur über die Tomorrowland-Homepage und den Kauf eines Tickets (Preis für ein Tag 12,50 Euro) möglich. Von dort gelangt man auf die Karte von Papilionem und kann die Insel erkunden.

Line up von Tomorrowland 2020 mit Martin Garrix und David Guetta

Zu den Höhepunkten im Line up von "Tomorrowland Around the World" 2020 gehören am Sonntag die Auftritte von Don Diablo, Kölsch, Tiesto, David Guetta und Martin Garrix, der das Closing-Set auf der Mainstage übernimmt.

Am Samstag zeigten Stars wie Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike, Nervo, Eric Prydz, Robin Schulz und als besonderer Gast Pop-Sängerin Katy Perry spektakuläre Auftritte.

Auftritte der DJs wurden vorab aufgezeichnet für das Festival

Die Tomorrowland-Fans können auf der Karte von Papilionem zwischen acht Bühnen hin und her wechseln sowie sich noch einige andere Informations- und Unterhaltungsangebote anschauen.

Auf den Bühnen treten DJs und Acts aus verschiedenen Stilrichtungen der elektronischen Musik auf. Die Performances der DJs wurden in den letzten Tagen in "Green Key Studios" auf vier verschiedenen Kontinenten aufgezeichnet und anschließend in die 3D-Welt von Tomorrowland eingefügt.