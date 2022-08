Tomorrowland 2022 erfüllt die Sehnsüchte der Festival-Fans

Boom. Das weltweit bekannte, belgische Festival Tomorrowland vereint Musik-Fans unterschiedlichster Herkunft und lässt Träume wahr werden.

Tomorrowland 2022: Das Festival hat nichts von seinem Mythos verloren

600.000 Gäste aus aller Welt feierten an drei Wochenenden in Belgien

Show-Konzept mit DJ-Stars und Märchenland schaffte Illusion

Selten war die Sehnsucht der Festival-Fans nach dem Tomorrowland so groß wie in diesem Sommer. In Zeiten von Krieg und Corona-Pandemie erfüllt das "Morgenland" in Belgien die Sehnsüchte vieler Menschen nach Freiheit, Freundschaft, Kindsein, Fantasie und Toleranz. An drei Wochenenden im Juli gaben sich 600.000 Gäste aus fast allen Ländern der Erde der Illusion einer heilen Welt hin: Für einige Tage vereinen das Tomorrowland und die Musik Menschen mit unterschiedlicher Herkunft und Glauben.

Selbst wenn es noch so eng war vor den Bühnen oder an Getränkeständen, Masken zum Schutz vor einer Corona-Erkrankung trug hier kaum einer. Dieses Risiko nahmen die Gäste in Kauf, um nach zwei Jahren Corona-Pandemie ohne Einschränkungen wieder das Leben und die Musik feiern zu können.

Show-Konzept von Tomorrowland bis ins kleinste Detail geplant

Diese Welt des Tomorrowland entsteht durch ein bis ins kleinste Detail geplantes Show-Konzept bei einem Umsatz von zig Millionen. Die Planung der Veranstalter beginnt mit einem ausgeklügelten Verkehrs-Konzept, das die Massen in die kleine Gemeinde Boom (knapp 19.000 Einwohner) und dem dortigen Festival-Gelände im Freizeitpark de Schorre führt. 35.000 der täglich knapp 67.000 Besucher schlafen während des Festivals auf dem Campingplatz Dreamville. Und täglich muss der Einsatz von 12.500 Mitarbeitern koordiniert werden.

Pure Lebensfreude im Tomorrowland. Foto: Ingmar Kreienbrink

Bei 15 Bühnen, auf denen mehrere hundert Künstlerinnen und Künstler auftreten, muss jedes Rädchen ins andere greifen. Speziell wenn fast die gesamte Elite der weltweit besten DJs zu Gast ist wie Tiesto, Martin Garrix, Dimitri Vegas & Like, Oliver Heldens, Armin van Buuren, Steve Aoki, Afrojack und Timmy Trumpet.

Mainstage: Für Topic und Felix Jaehn ging ein Traum in Erfüllung

Es ist nicht nur für viele Musik-Fans ein Traum, einmal in ihrem Leben ins Tomorrowland zu reisen, was bei der großen Nachfrage dazu führt, dass die Tickets in der Regel binnen Minuten vergriffen sind. Auch für viele DJs ist eine Buchung für das Festival in Belgien eines der größten Ziele. So gab in diesem Jahr Lari Luke alias Larissa Rieß ihr Debüt und mit Felix Jaehn sowie Topic feierten zwei deutsche Stars eine gelungende Premiere auf der Mainstage von Tomorrowland.

Die Mainstage von Tomorrowland 2022. Foto: Tomorrowland

Das Festival will mit allen Sinnen berühren und hat dafür ein Märchenland mit einem Mix aus Musik, Natur und Show-Elementen geschaffen. Auf dem weitläufigen Gelände gibt es Wald, Wasser und Wegführungen bis zu einem natürlichen Amphitheater-Rund.

Viele Tomorrowland-Gäste kamen in ausgefallenen Outfits. Foto: Ingmar Kreienbrink

Spektakuläre Holo-Show und Gedenken an Avicii

In diese malerische Landschaft haben die Tomorrowland-Veranstalter kleine und große, fantasievoll gestaltete Bühnen platziert. Premiere im Wald hatte bei der Bühne Core ein großer, reich verzierter Kopf, der zwischen den Baum-Wipfeln empor ragt. Elemente der Mainstage von 2019 wurden bei der Bühne "Die Bücherei" verbaut, in der es Werke über die Sprache der Freundschaft, Liebe, Sinfonie der Einheit und die Geschichte des Tim Bergling (der jung verstorbene DJ Avicii) aufgereiht zu sehen gibt.

Spektakulär wurde es in der Halle Atmosphere, wo an allen drei Festival-Freitagen der Schwede Eric Prydz seine Holo-Show inszenierte - dort flog gefühlt ein Hubschrauber Richtung Publikum und ein riesiger Wal bewegte sich auf einer überdimensionalen Leinwand. Seit Jahren ein beliebter Anlaufpunkt ist die auf einem Vorsprung im Wasser gelegende Bühne "Rose Garden", bei der ein beweglicher Drache DJ-Kanzel und Publikum mit seinen Schwingen umgreift und aus seinem Maul Rauch hervorstieß.

So sieht die Mainstage mit ihrer 53 Meter hohen Spitze aus. Foto: Ingmar Kreienbrink

Imposante Mainstage ist das Herzstück von Tomorrowland

Höhepunkt unter den Bühnen-Konstruktionen war wieder einmal die Mainstage - das Herzstück von Tomorrowland, das getreu dem Motto als "Spiegelbild der Liebe" entworfen wurde. Erstmals wurden die Ausläufer der Hauptbühne zu anderen Bauten verbunden, so dass sie auf eine Breite von 270 Metern kommt. Das Zentrum bildet ein futuristisches Bauwerk mit einer 53 Meter hohen Spitze, so dass die DJs in ihrer kleinen Kanzel optisch nur eine untergeordnete Rolle spielten.

Neben den riesigen im Monument verbauten Leinwänden sorgten imposante Pyro- und Lichteffekte, die perfekt zu der Musik koordiniert wurden, für Begeisterung bei den Gästen vor der Mainstage. Natürlich ist hier der Charme des klassischen DJ, der mit seiner Song-Auswahl ausschließlich auf die Stimmung des Publikums reagiert, in einigen Fällen längst Vergangenheit und dem Show-Erlebnis unterworfen.

An drei Wochenenden wurde im Tomorrowland gefeiert. Foto: Ingmar Kreienbrink

Nervo versprühen Euphorie und Lebensfreude

Das haben die Gäste des Tomorrowland allerdings als Teil des Konzeptes akzeptiert - si genießen die visuell-akustische Show sowie tanzen, springen und feiern zu den Beats der DJ-Stars. Vielen ist die Interaktion mit den anderen Besucherinnen und Besuchern wichtig: Selten kann man in so kurzer Zeit Menschen aus so vielen unterschiedlichen Ländern kennenlernen, was oft in einem gemeinsamen Foto samt Fahnen endet.

Ein ganzes Fahnenmeer entsteht regelmäßig, wenn Nervo auf der Mainstage von Tomorrowland auftreten. Es gibt in der DJ-Szene kaum jemanden, der so viel Euphorie und Freude auf der Bühne versprüht wie die beiden Zwillinge Olivia und Miriam, weshalb sie sich weltweiter Beliebtheit erfreuen. Bei ihrem Auftritt auf der Mainstage am Sonntag nahmen sie sofort Kontakt zu den ersten Reihen auf, schauten den Fans direkt in die Augen, lachten sie an und winkten ihnen zu. Es schien so, als ob sie am liebsten jeden im Publikum persönlich begrüßen und sich für ihren Jubel bedanken wollten.

Tomorrowland 2022 - Nervo feiern in einem Meer aus Fahnen auf der Mainstage des Festivals. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 hält den Mythos am Leben

Damit leben Nervo die Botschaft des Musik-Märchenlandes vor: "Lebe heute, liebe morgen, vereint für immer", lautet das Motto von Tomorrowland. Das Festival hat an drei Wochenenden bewiesen, dass es trotz zweijähriger Pause nichts von seinem Mythos und seinem Reiz verloren hat.