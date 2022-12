Tomorrowland 2023 - Digital-Event als Geschenk für Fans

Boom. Tomorrowland-Fans, die sich für den Ticket-Vorverkauf registrieren, bekommen per Digital-Festival einen Vorgeschmack auf das Motto "Adscendo".

Mit Digital-Events haben die Veranstalter des Festivals Tomorrowland viele Musik-Fans während der Kultur-Pause in der Corona-Pandemie erfreut. Jetzt gibt es eine Fortsetzung der Produktionen mit modernster 3D-Technologie und vielen Spezial-Effekten. Wer sich für den Ticket-Vorverkauf für Tomorrowland 2023 registriert, kann kostenlos an dem Event "Adscendo - A Digital Introduction" teilnehmen.

Hier wird visuell das neue Tomorrowland-Thema Adscendo eingeführt: Dabei handelt es sich um eine mythische Welt, die im Mittelpunkt der Geschichte des Sommer-Festivals vom 21. bis 23. Juli sowie vom 28. bis 30. Juli in dem belgischen Ort Boom stehen soll. Wahrscheinlich gibt es dort auch Bühnen-Elemente zu entdecken, die dann im Sommer eine gewichtige Rolle bei der stets außergewöhnlich und spektakulär gestalteten Mainstage spielen werden.

Timetable und Line up von "Adscendo - A Digital Introduction"

Das Line up von "Tomorrowland: Adscendo - A Digital Introduction" kann sich sehen lassen. Es wird exklusive DJ-Sets von internationalen Stars geben. Das ist der Timetable:

14.00 Uhr: James Hype

14.30 Uhr: Ape Rave club

15.00 Uhr: Dom Dolla

15.30 Uhr: R3HAB

16.00 Uhr: Sunnery James & Ryan Marciano

16.30 Uhr: Like Mike

17.00 Uhr: W&W

17.30 Uhr: Amber Broos

18.00 Uhr: Kölsch

18.30 Uhr: Tale of Us

19.30 Uhr: Armin van Buuren

20.00 Uhr: Mandy

20.30 Uhr: Afrojack

21.00 Uhr: Amelie Lens

21.45 Uhr: Finale

Während des neuen Digital-Events wird das Line up für Tomorrowland 2023 im Sommer in Belgien verraten. Foto: Tomorrowland

Digital-Event enthüllt Line up von Tomorrowland 2023

Acht Stunden dauert das Digital-Event. Wer daran teilnehmen möchte, muss sich vorab auf der Homepage von Tomorrowland für den regulären Vorverkauf des Sommer-Events registrieren - das ermöglicht dann am 28. Januar zur kostenlosen Teilnahme an "Adscendo - A Digital Introduction". Während des Event wird übrigens das komplette Line up von Tomorrowland 2023 enthüllt.

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink / Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Ingmar Kreienbrink

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Tomorrowland