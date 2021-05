Eine Million Besucher hatte die Premiere von "Tomorrowland Around the World". Jetzt gibt es eine Neuauflage des 3D-Festivals.

Digital-Festival Tomorrowland Around the World geht 2021 in die zweite Runde

Boom. Tomorrowland-Fans können sich 2021 auf eine Neuauflage des Digital-Festivals freuen. Der Termin und erste Künstler aus dem Line up stehen fest.

Noch besteht Hoffnung auf etwas Festival-Sommer im Jahr 2021. Viele Events sind mittlerweile auf Ende August und September verschoben worden. Die Organisatoren des weltweit bekannten Elektro-Festivals Tomorrowland haben den Juli-Termin für die Ausgabe in Belgien auf die Wochenenden vom 27. bis 29. August sowie dem 3. bis 5. September verlegt. Trotzdem sollen die Fans des Festivals auch im Juli feiern können: Deshalb gibt es am Freitag, 16. Juli, und Samstag, 17. Juli, eine Neuauflage des Digital-Festivals "Tomorrowland Around the World".

Über eine Million Musik-Fans haben 2020 an der Premiere des aufwendigen 3D-Spektakels auf der virtuellen Party-Insel Papilionem teilgenommen. Das Digital-Event hatte in der Festival-Innovation neue Maßstäbe gesetzt. Mehrere Bühnen, ein virtuelles Party-Publikum sowie viele der weltweit besten DJs sorgten für etwas Tomorrowland-Atmosphäre während der Corona-Pandemie, wegen der alle Großveranstaltungen ausfallen mussten. Auch für das digitale Silvester-Event von Tomorrowland gab es viel Lob im Netz.

Tomorrowland 2021: So sieht die Musik-Insel Papilionem aus. Foto: Tomorrowland

Ticket-Verkauf für Tomorrowland Around the World 2021 startet

Jetzt können die Tomorrowland-Fans erneut virtuell nach Papilionem reisen. Dort wählen die Besucherinnen und Besucher erneut zwischen mehreren Bühnen mit verschiedenen Stilrichtungen der elektronischen Musik. Dabei es soll es auch wieder neue Kreationen geben.

Die Navigation über die Party-Insel ist via PC, Laptop, Smartphone und Tablet möglich - ohne spezielle VR-Ausrüstung. Zugang zu der virtuellen Insel erhalten die Besucher über einen Code und die Tomorrowland-Homepage. Der Ticket-Verkauf startet am 6. Mai um 15 Uhr. Der Festival-Pass kostet für beide Tage 20 Euro. Für 25 Euro können sich Ticket-Käufer alle DJ.Sets noch zwei Wochen lang bis zum 1. August auf der digitalen Plattform anschauen. Am 16. Juli öffnet Papilionem von 19 bis 1 Uhr nachts die Pforten, am 17. Juli von 17 bis 2 Uhr nachts.

Armin van Buuren gehört erneut zum Line up bei Tomorrowland Around the World. Foto: Tomorrowland

Erste Namen aus dem Line up des Digital-Festivals

Diese DJs sind aus dem Line up von "Tomorrowland Around The World" 2021 bereits bekannt:

Armin van Buuren

Nicky Romero

Adam Beyer

Claptone

Tale of Us

Derweil bleiben die Organisatoren von Tomorrowland "zuversichtlich und optimistisch", dass die Live-Version des Festivals Ende des Sommers in dem belgischen Ort Boom nahe Antwerpen stattfinden könne. Es werde eng mit den Städten, Regierung und Experten zusammengearbeitet, um alle Optionen auszuschöpfen. Derzeit rechnen die Veranstalter damit, dass es bis Ende Mai weitere Neuigkeiten gebe.

Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Tomorrowland 2018 - das sind die schönsten Bilder Friedlich feiern im Tomorrowland - das Festival in Belgien lud in ein faszinierendes Märchenreich mit viel Glitzer, Beats und Emotionen. Foto: Veranstalter

