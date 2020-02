Tomorrowland feiert 1 Jahr "One World Radio" - der Timetable

Das Festival Tomorrowland steigt nicht nur in Belgien sondern auch als Winter-Edition in den französischen Alpen.

Boom. Mit dem Tomorrowland-Radio holen sich Musik-Fans die Festival-Atmosphäre in die eigenen vier Wände. Zum "Einjährigen" gratulieren Star-DJs.

Die Marke Tomorrowland zieht nicht nur an den letzten beiden Wochenenden im Jahr, wenn das beliebte Festival in den Freizeitpark de Schorre der belgischen Gemeinde Boom lädt. Die Atmosphäre des märchenhaften Musik-Events können sich die Fans weltweit seit einem Jahr über das Tomorrowland-Radio in die eigenen vier Wände holen.

Stars gratulieren Tomorrowland-Radio mit DJ-Mixen

Im "One World Radio" werden Live-Sets von den Tomorrowland-Festivals gespielt, aber auch aktuelle Hits aus sämtlichen elektronischen Genres im durchlaufenden Mix geboten. Dazu kommen Sonderaktionen wie exklusive Gast-Auftritt von Star-DJs und Musik-Premieren.

Zum einjährigen Bestehen des "One World Radio" gibt es am Dienstag, 18. Februar, eine besondere Aktion.

48 Künstler aus der internationalen DJ-Szene übernehmen jeweils für 30 Minuten das Programm und spielen ein spezielles DJ-Set. Dabei soll es 20 Welt-Premieren von unveröffentlichten Tracks geben - darunter sind Produktionen von Dimitri Vegas & Like Mike, Timmy Trumpet, Lost Frequencies, Fedde le Grand und Laidback Luke.

Das ist der Timetable beim "One World Radio"

00.00 Uhr: Will Clarke

00.30 Uhr: Magnificience

01.00 Uhr: Garmiani

01.30 Uhr: Yves V

02.00 Uhr: Netsky

02.30 Uhr: Brohug

03.00 Uhr: M.I.K.E Push

03.30 Uhr: Aly & Fila

04.00 Uhr: Lost Frequencies

04.30 Uhr: Rebuke

05.00 Uhr: Double Pleasure

05.30 Uhr: B Jones

06.00 Uhr: Marc Volt

06.30 Uhr: Maxim Lany

07.00 Uhr: DJ Regard

07.30 Uhr: Redfield

08.00 Uhr: Blondish

08.30 Uhr: EDX

09.00 Uhr: Andhim

09.30 Uhr: DJ Licious

10.00 Uhr: Martin Solveig

10.30 Uhr: Kungs

11.00 Uhr: Meduza

11.30 Uhr: Klingande

Tomorrowland-Radio - der Timetable Teil 2

12.00 Uhr: Dom Dolla

12.30 Uhr: Lucas & Steve

13.00 Uhr: Arty

13.30 Uhr: Tom Staar

14.00 Uhr: Fedde le Grand

14.30 Uhr: Sunnery James & Ryan Marciano

15.00 Uhr: Zonderling

15.30 Uhr: Nervo

16.00 Uhr: Oliver Heldens

16.30 Uhr: Salvatore Ganacci

17.00 Uhr: Dimitri Vegas & Like Mike

17.30 Uhr: Steve Aoki

18.00 Uhr: Morten

18.30 Uhr: Vintage Culture

19.00 Uhr: Dubvision

19.30 Uhr: Timmy Trumpet

20.00 Uhr: Sander van Doorn

20.30 Uhr: Nicky Romero

21.00 Uhr: D.O.D.

21.30 Uhr: ALOK

22.00 Uhr: Mike Williams

22.30 Uhr: Laidback Luke

23.00 Uhr: Chocolate Puma

23.30 Uhr: Yellow Claw

Zur Tomorrowland-Station "One World Radio:

Als nächstes steht für die Tomorrowland-Fans die zweite Winter-Edition des Festivals an. Vom 14. bis 21. März geht es in die französischen Alpen in den Ski-Ort Alpe D'Huez. Über das Skigebiet verteilt stehen mehrere kleine und große Bühnen für die Wintersport- und Musik-Fans.

Im Ort wird zudem eine Mainstage installiert, auf der vom 18. bis 20. März viele DJ-Stars auftreten. Zum Line up von Tomorrowland 2020 in Frankreich gehören Künstler wie Martin Garrix, Steve Aoki, Armin van Buuren, W&W, Afrojack, Lost Frequencies sowie Dimitri Vegas & Like Mike.