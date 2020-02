Tomorrowland Frankreich droht wegen Coronavirus auszufallen

Das Festival Tomorrowland in Alpe d'Huez erwartet rund 25.000 Besucher.

Alpe d'Huez. Bittere News für Festival-Fans: Tomorrowland droht wegen des Coronavirus die Absage. Vorerst sind Events mit mehr als 5000 Besuchern verboten.

Die Winter Edition des Festivals Tomorrowland in Alpe d'Huez droht wegen des sich immer weiter verbreitenden Coronavirus auszufallen. Die französischen Behörden haben angesichts der Ausbreitung des neuartigen Coronavirus Veranstaltungen mit mehr als 5000 Teilnehmern bis auf Weiteres untersagt.

Alle Zusammenkünfte von mehr als 5000 Menschen „in geschlossenen Räumen“ sowie manche im Freien würden abgesagt, teilte die Regierung in Paris am Samstag mit. Unter anderem strichen die Behörden den für Sonntag geplanten Pariser Halbmarathon mit rund 44.000 angemeldeten Läufern sowie den letzten Veranstaltungstag der internationalen Landwirtschaftsmesse in der Hauptstadt.

Nach Angaben von Gesundheitsminister Olivier Véran wurden seit Freitagabend 16 neue Infektionsfälle im Land bestätigt, womit die Gesamtzahl der in Frankreich infizierten Menschen auf insgesamt 73 steigt.

Tomorrowland Winter 2020 ist für den März geplant

Das Festival Tomorrowland sollte vom 14. bis 21. März 2020 in dem Skiort stattfinden. Rund 25.000 Besucher wurden erwartet. Im Skigebiet von Alpe d'Huez sollten auf mehreren Bühnen einige der besten DJs der Welt auftreten - darunter Armin van Buuren, Steve Aoki und Martin Garrix.

Bislang gab es auf der Homepage des Tomorrowland-Veranstalters sowie in den Social-Media-Accounts noch keine Stellungnahme zu der neuesten Entwicklung. Da es bislang weder eine Absage oder eine Einschränkung gab, bleibt dem Fans des beliebten Festivals zumindest noch etwas Hoffnung auf Tomorrowland Winter.