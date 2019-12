Boom. 15 Jahre gibt es das Event Tomorrowland in Belgien. Jetzt sorgt ein neuer Vertrag für einen Paukenschlag in der Festival-Szene.

Tomorrowland in Belgien: Zukunft des Festivals ist gesichert

Die Zukunft des Festivals Tomorrowland in Belgien ist langfristig gesichert: Der Gemeinderat von Boom, eine kleine Stadt in der Nähe von Antwerpen, hat einem neuen Vertrag mit dem Veranstalter bis ins Jahr 2034 zugestimmt. Obwohl jährlich 400.000 Besucher an zwei Wochenenden auf das Gelände des Freizeitparks de Schorre pilgern, ist es sehr schwer an ein Ticket für das Elektro-Festival Tomorrowland zu bekommen. Die Karten sind seit Jahren nach wenigen Minuten ausverkauft.

Mit einem Mix aus Musik und Natur hat sich Tomorrowland binnen 15 Jahren zum weltweit beliebtesten Festival für Elektronische Musik entwickelt. Auf 15 Bühnen spielen jedes Jahr die besten DJs Live-Acts der internationalen Musik-Szene. Dazu zählen Superstars wie Armin van Buuren, Tiesto, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Martin Garrix und der 2018 verstorbene Schwede Avicii.

Tickets für Tomorrowland 2020 im Vorverkauf

Das Line up für Tomorrowland 2020 ist noch nicht veröffentlicht worden. Lediglich die Daten für den Ticket-Vorkauf im Februar stehen fest. Wer einen Eindruck von dem Festival Tomorrowland gewinnen will, kann sich den Aftermovie 2019 bei YouTube anschauen - der hat bereits über vier Millionen Views.

Das ist der Aftermovie von Tomorrowland 2019

Im März geht der Blick der Tomorrowland-Fans erneut in die französischen Alpen. In Alpe d'Huez steigt die zweite Ausgabe der Winter-Edition des Festivals. Für Kurzentschlossene gibt es noch Tickets - weitere Informationen stehen auf der Homepage des Veranstalters.

Das 15-jährige Bestehen des Festivals feierten die Tomorrowland-Macher mit einer großen Party im Ziggo Dome in Amsterdam. Das Spektakel von "Tomorrowland - Our Story" mit vielen Gästen aus der internationalen DJ-Szene und einer orchestralen Begleitung wurde jüngst bei YouTube veröffentlicht: