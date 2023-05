Tomorrowland Line up - Empfehlungen für das erste Wochenende

Boom. Auf 13 Bühnen treten die DJ-Stars beim Festival Tomorrowland in Belgien. Hier sind einige Tipps für spannende Acts - auch fernab der Mainstage.

Das Festival Tomorrowland hält für jeden Besucher eine besondere Herausforderung parat. Bei 13 Bühnen mit unterschiedlichen Musik-Stilen und zahlreichen Star-DJs will jeder Gang auf dem weitläufigen Gelände im Freizeitpark de Schorre in Boom, Belgien, wohl überlegt sein. Trotz der großen Auswahl haben wir uns einige DJs und Acts herausgepickt, die die Gäste des ersten Festival-Wochenendes vom 21. bis 23. Juli nicht verpassen sollten.

Die DJ-Tipps am Freitag von Tomorrowland 2023

Brechend voll war es im vergangenen Jahr beim Tomorrowland-Festival, als Eric Prydz seine HOLO-Show startete. Auf einer riesigen Leinwand waren Figuren oder auch ein Hubschrauber zu sehen, die sich durch die Holo-Technik gefühlt Richtung Publikum bewegten und die Besucher in ihren Bann zogen.

Nora En Pure ist die ungekrönte Queen des Deep House. Wer zwischen EDM, Techno oder Hardstyle mal Luft holen will, ist bei der Schweizer DJane bestens aufgehoben. Sie nimmt ihre Fans regelmäßig auf eine Reise, die mal von Wal-Klängen, mal von treibenden melodischen Klängen untermalt werden. Sie wird auf der Bühne Rise auftreten.

Oliver Heldens gehört zu den Pionieren des Future House. Mit Produktionen wie Gecko und Koala drückte er einer ganzen Musikrichtung seinen Stempel auf. Dazu überrascht er sein Publikum, indem er bekannte Pop-Sounds in seinen grooviges DJ-Set mischt. Eine kleine Einlage Shuffle-Dance auf der Bühne darf bei dem stets gut gelaunten Niederländer nicht fehlen.

Oliverf Heldens gehört zu den Superstars im Line up des Festivals Tomorrowland 2023. Foto: Tomorrowland

Die DJ-Tipps am Samstag von Tomorrowland 2023

Es gibt keine flinkeren Finger am DJ-Mischpult, als die von James Hype. In Zeiten von perfekt inszenierten Auftritten, die musikalisch bis ins kleinste Detail geplant sind, erfuhr der Brite einen kometenhaften Aufstieg, der bei Tomorrowland 2023 auf der Mainstage weiter geht. James Hype mischt live zahlreiche Tracks in kurzen Abständen mit Sound-Effekten ineinander und kreiert damit jedes Mal ein uniques DJ-Set. Wobei das Geheimnis auch bei James Hype in einer perfekten Vorbereitung der Track-Sequenzen liegen dürfte - nur das es live und wie "echtes DJing" wirkt.

"Martin Garrix & Friends" heißt es im Line up von Tomorrowland 2023 für die Bühne "STMPD RCRDS x Tomorrowland Music". Der Aufstieg des Niederländers ist unzertrennlich mit dem Hype um das Tomorrowland-Festival verbunden. Seine Produktion "Animals" gehört zu den größten Hits auf der Mainstage seit Bestehen. Sein euphorischer und mitreißender Sound macht seinen Auftritt regelmäßig zu einem der Höhepunkte in Belgien. Martin Garrix tritt am Sonntag auch auf der Mainstage auf - möglichweise ist er wieder wie schon mehrfach zuvor der Closing Act.

Die Mainstage des Festivals Tomorrowland in Belgien. Foto: Tomorrowland

Anyma gehört zu Senkrechtstartern in der elektronischen Musik-Szene. Dabei ist er der Italienern kein Unbekannter - hat er doch seit Jahren bereits als Teil des Duos Tale Of Us weltweit großen Erfolg. Doch als Anyma produziert der Italiener Matteo Milleri einen Hit nach dem anderen und ist Teil der imposanten Events des Musik-Labels Afterlife mit spektakulären visuellen Effekten.

Die DJ-Tipps am Sonntag von Tomorrowland 2023

Das vom Niederrhein stammende Duo Cosmic Gate gehört seit mehr als 20 Jahren zu den weltweit angesagtesten Trance-Acts. Trotz ihrer langen Schaffensphase haben sich Claus Terhoeven und Stefan Bossems musikalisch immer wieder neu erfunden und kreierten ihren eigenen, uverkennbaren Trance-Sound. So werden sie regelmäßig für das Tomorrowland-Festival gebucht - diesmal auf der Bühne Youphoria.

Timmy Trumpet gehört zu den extrovertiertesten DJs. Foto: Tomorrowland

Wenn Timmy Trumpet die Festival-Bühnen betritt, wird es wild. Der Australier versetzt sein Publikum mit seiner Freak-Show regelmäßig in Ekstase, wobei er selbst über die Bühne fegt wie manch ein Rock-Sänger. Am Sonntag wird die Mainstage sein Spielfeld.

Joel Corry hat mit seinem Lied "Head & Heart" weltweit die Charts gestürmt. Mittlerweile hat er sich bei großen Festivals auch einen Platz im Line up der Star-Riegen erarbeitet. Der Brite genießt jede Minute auf der Bühne und transportiert dieses Gefühl ins Publikum.

Joel Corry bei seinem letzten Tomorrowland-Auftritt. Foto: Tomorrowland

Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Tomorrowland 2022 - schöne Bilder vom Festival und Outfits Beim Festival Tomorrowland feiern an drei Wochenenden rund 600.000 Besucher aus über 150 Ländern. Foto: Tomorrowland

