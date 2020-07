Tomorrowland live: 3D-Optik beeindruckt bei Digital-Festival

Das Digital-Festival Tomorrowland Around the World bietet eine beeindruckende Mainstage im 3D-Design.

Boom. Das Digital-Festival "Tomorrowland Around the World" 2020 ist gestartet. Wir berichten im Live-Blog von der virtuellen Musik-Insel Papilionem.

Die Erwartungshaltung ist groß bei dem Digital-Festival "Tomorrowland Around the World" 2020, das am Samstag gestartet ist. Nachdem das belgische Original in Boom nahe Antwerpen wegen der Corona-Pandemie abgesagt wurde, haben die Veranstalter mit einem "Multi-Millionen-Investment", so Mitgründer Michiel Beers, eine virtuelle Welt namens Papilionem geschaffen, in der sich die Tomorrowland-Fans aus allen Ländern vereinen und die Musik von zahlreichen DJ-Stars feiern können.

Dabei können die Besucher (mehr als eine Million werden erwartet) zwischen acht Bühnen mit verschiedenen Stilrichtungen der elektronischen Musik wählen. Die Auftritte der DJs wurden im Vorfeld bereits in "Green Key Studios" aufgezeichnet und anschließend in die 3D-Welt von Tomorrowland montiert.

Im Tomorrowland-Liveblog schildern wir Eindrücke von dem Digital-Festival

23.06 Uhr: Auf der Mainstage tummeln sich jetzt nur noch die absoluten Top-Stars: Aktuell Steve Aoki, im Anschluss Armin van Buuren und das Closing Set des ersten Festival-Tages spielen die Tomorrowland-Residents Dimitri Vegas & Like Mike.

22.55 Uhr: Da wird die Musik manchmal zum Beiwerk - so sehr ziehen einen die Visuals von Eric Prydz in den Bann.

22.35 Uhr: Das dürfte einer, wenn nicht sogar der visuelle Höhepunkt von "Tomorrowland Around the World" werden: Eric Prdyz zeigt mit seinen neuer Show Cell auf der Freedom-Bühne beeindruckende Licht- Video-Effekte.

22.22 Uhr: Musikalisch war völlig anderes ist auf der Freedom-Stage zu hören. Dort gibt Tiesto seine Premiere als sein neues Alter Ego Ver:West und spielt deepe Trance-Klänge. Der einstige Trance-Superstar ist vor einigen Jahren zum EDM-Sound gewechselt, doch noch immer trauern viele seiner Fans seinen mitreißenden Trance-Auftritten und Produktionen nach.

22.08 Uhr: Welches Lied würde besser passen als "Fireworks" von Katy Perry, damit die Tomorrowland-Kreativen zeigen können, dass auch eine virtuelle Mainstage zu einem großen Feuerwerk fähig ist....

21.58 Uhr: Katy Perry hat für ihr Hit-Medley extra Dance-Versionen abgemischt. Die hochschwangere Sängerin fühlt sich geehrt, dass sie bei Tomorrowland auftreten darf: "Tomorrowland ist cool, und ich wollte schon immer cool sein - also wollte ich auch in den Club", sagte sie im Vorfeld.

21.50 Uhr: Auf der Mainstage spielt Afrojack "Titanium" von David Guetta - das Lied, bei dem Katy Perry ihre Stimme verweigert und ein Angebot von Guetta ausgeschlagen hat. Ihr gefiel das Demo mit der Stimme von Sia so gut, dass sie Guetta bat, dass Lied nicht mit ihr, sondern mit Sia zu veröffentlichen. Katy Perry ist im Line up der Mainstage von Tomorrowland als nächster Act an der Reihe.

Robin Schulz spielt einen mitreißendes DJ-Set auf der Bühne Elixir beim Tomorrowland-Festival. Foto: Tomorrowland

21.30 Uhr: Hängengeblieben bei Robin Schulz... - der deutsche Superstar spielt ein sehr abwechslungsreiches und mitreißendes DJ-Set mit vielen neuen Versionen seiner bekannten Hits,

21.03 Uhr: Neben Claptone ist mit Robin Schulz aktuell ein weiterer deutscher Superstar bei Tomorrowland Around the World zu sehen. Der House-DJ startet mit einer speziellen Version des Cranberries-Hits Zombie. Auch er steigt gleich mal auf das DJ-Pult und jubelt in die (nicht vorhandene) Menschenmenge. Jetzt jubelt ihm die digitale Menge zu und klatscht mit Robin Schulz im Rhythmus - schon etwas schräg diese Corona-Festival-Welt...

20.39 Uhr: Die Mainstage hat mittlerweile Alan Walker von Nervo übernommen. Der Wechsel zwischen den Bühnen beim Tomorrowland-Festival klappt meist reibungslos. Manchmal bleibt aber der Musik-Stream noch hängen, so dass beim Eintritt in eine neue Bühnen-Umgebung zwei Livestreams zu hören sind. Hier hilft nur der Neustart am digitalen Gerät.

Nervo feiern im Studio wie sonst vor Zehntausenden bei Tomorrowland

20.33 Uhr: Bedenkt man, dass Nervo nicht vor Zehntausenden Besucher wie sonst auf der Mainstage sondern lediglich vor einem Dutzend Technikern im Green Screen Studio ihren halbstündigen Auftritt aufgenommen haben, so war das den Schwestern während ihres Auftritts nicht anzumerken. Im Gegenteil: Die direkte Ansprache dürfte auch bei vielen am heimischen Bildschirm angekommen sein.

20.26 Uhr: Die Reaktionen im Netz von den Tomorrowland-Zuschauer sind fast durchweg positiv. Es sei kein Verlgleich mit der Live-Atmosphäre bei dem Original-Festival in Belgien. Aber immerhin haben die Fans durch die Digital-Variante ein Chance auf ein bisschen Tomorrowland-Feeling in der Corona-Zeit. Von der technischen Umsetzung zeigen sich viele virtuelle Besucher schwer beeindruckt.

Tomorrowland Around the World wird von virtuellen Insel Papilionem gesendet - ein 3D-Festival mit vielen Star-DJs. Foto: Tomorrowland

20.17 Uhr: Nervo oder Jack Back (Alias von David Guetta) oder doch Adam Beyer? Zu welcher Bühne soll man jetzt auf der Insel Papilionem reisen? Jetzt gibt es das klassische Festival-Problem, wenn mehrere hervorragende Künstler zeitgleich auftreten. Immerhin ist der digitale Weg kürzer, als im realen Tomorrowland im Freizeitpark de Schorre - da kann es schonmal 20 bis 30 Minuten dauern, bis man auf dem verzweigten Gelände den Weg von der zweitgrößten Bühne Freedom bis zur Mainstage gelaufen ist.

20.03 Uhr: Die Sonne senkt sich langsam über dem Horizont - die Nervo-Schwestern übernehmen und schalten nun mit ihrem EDM-Sound einen Gang hoch: Sie gehören zu den beliebtesten Künstlern bei Tomorrowland und bekommen seit Jahren Top-Platzierungen in der Leser-Wahl der beliebtesten DJs der Welt beim DJ Mag.

19.48 Uhr: Auf der Bühne Elixir hat Klingande einen Violine-Spieler dabei - das sorgt für einen schönen House-Sound mit Live-Atmosphäre.

19.31 Uhr: Das war ein grooviger Einstieg von Oliver Heldens in den Tomorrowland-Abend. Anschließend gab es eine kurze Einweisung der bekannten Tomorrowland-Stimme, die die Besucher in das diesjährige Motto des Festivals "The Reflection of Love" einwies. Jetzt hat der Belgier Lost Frequencies die Mainstage übernommen.

Bühne Core im Wald bietet spektakuläre Kamera-Fahrten

18.45 Uhr: Mittlerweile ist auf weiteren Bühnen die Musik gestartet Yves Deruyter spielt Techno auf der Bühne Core, die umgeben von Wald und Felsen ist. Die virtuelle Kamera fährt dabei immer wieder an Baumwipfeln vorbei über die Köpfe des fiktiven Publikums hinweg auf die beeindruckende Bühne zu.

18.32 Uhr: Viele Tomorrowland-Fans weltweit haben zuhause eine kleine Leinwand aufgebaut und feiern mit ihren Freunden das Digital-Festival .

18.16 Uhr: Das Erforschen der Insel Papilionem gestaltet sich am PC sehr einfach. Die Optik gleicht einem modernen Computer-Spiel in 3D-Optik. In der Bücherei gibt es etwa eine 360-Grad-Navigation.

Oliver Heldens startet auf der Mainstage

18.00 Uhr: Die Daybreak Session mit Oliver Heldens von Tomorrowland 2020 ist gestartet. Als erstes Lied spielte der Niederländer "Set Me Free". "Ich denke, das passt gut in diese Corona-Situation", sagte er im Vorfeld in einem Interview. Da Oliver Heldens als reale Person in die Bühne eingefügt wurde, wirkt das Geschehen auf dem Bildschirm zum Teil real. Das virtuelle Publikum ist ständig in Bewegung und reißt die Arme zu dem Future-House-Sound in die Höhe.

16.00 Uhr: Jetzt können sich die Tomorrowland-Fans schon auf der Insel umsehen. Das Digital-Festival gibt es nicht als Livestream im Internet. Der Sprung auf die Party-Insel Papilionem ist nur nach dem Kauf eines Tickets möglich. Dieses kostet pro Tag 12,50 Euro oder für beide Festival-Tage 20 Euro.

Über einen persönlichen Tomorrowland-Account gelangt man auf die virtuelle Karte von Papilionem und kann sich den Timetable der einzelnen Bühnen ansehen, eine geheimnisvolle Bibliothek besuchen oder sich "Inspirations Session" - etwa mit Will.I.AM (Black Eyed Peas), Ex-Basketballer Shaquille O'Neal oder Model Shaun Ross ansehen.

Line up von Tomorrowland 2020 mit David Guetta, Armin van Buuren und Katy Perry

Ein Bild von dem Auftritt von Lost Frequencies, der bei "Tomorrowland Around the World" um 19.30 Uhr auf der Mainstage zu sehen sein wird. Foto: Tomorrowland

Los geht es am Samstag um 18 Uhr mit Oliver Heldens, der die traditionelle Daybreak Session übernimmt. Später werden noch Stars wie Lost Frequencies, Nervo, Katy Perry, Steve Aoki, Armin van Buuren, Dimitri Vegas & Like Mike sowie Pop-Star Katy Perry erwartet. Dazu kommt eine spektakuläre Show des Holo-Experten Eric Prydz, der erstmals sein neues Programm "Cell" präsentiert. Von den deutschen Star-DJs gehören am Freitag Robin Schulz, Paul Kalkbrenner, Dixon, Stephan Bodzin und Claptone zum Line up.